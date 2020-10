¿Cuál será el rol de los independientes en el proceso constituyente?: Lucía López y Rodrigo Mayorga se refirieron al respecto

En una nueva edición de Necesitamos Hablar, emitida este sábado, Cristóbal Bellolio conversó con Lucía López y Rodrigo Mayorga sobre el proceso constituyente, la elección de los miembros de la Convención Constitucional, y el rol que tendrán los independientes en ella, entre otras cosas.

Al respecto, la periodista y candidata a constituyente por el PPD, Lucía López, señaló que “asumir una posición siempre tiene un costo, lo sabemos quienes hemos decidido pagar ese costo una y otra vez, no solamente en la idea de contribuir a refrescar el debate, me parecería importante que hubiera por ejemplo una plataforma que acogiera a todos y todas las y los independientes para enseñarles como se vive el debate político, y es una experiencia que van a enfrentar, me parece valioso que estas personas que lleguen a representar, la idea es que acompañemos a esos independientes”.

La conversación se centró en varios momentos en cómo cambió el escenario político tras las protestas de 2011, el nacimiento de nuevos partidos y la irrupción que quieren hacer los independientes en el debate y en la discusión sobre la nueva Carta Magna.

Sobre esto el historiador y director de Momento Constituyente, Rodrigo Mayorga, señaló que “cuando voy a votar por una de esas personas estoy por un lado, si está funcionando bien, votando por ella como persona, pero también por la lista de ideas que ella representa en su lista (…) El proceso constituyente es un proceso único, no es el sistema político hacia adelante, en ese sentido hay una dimensión que tiene que ver con las otras formas en las cuales los independientes pueden contribuir”.

