Ministro del Interior por Carabinero fallecido en La Araucanía: “Esto nos demuestra que la violencia solo trae dolor”

El ministro del Interior, Víctor Pérez, se refirió este viernes al fallecimiento de un carabinero en la zona de Metrenco, en la Región de La Araucanía, luego de ser baleado, lamentando el hecho y señalando que “esto nos demuestra una vez más, de manera reiterada que la violencia solo trae dolor, que la violencia solo trae destrucción, que la violencia solo trae divisiones entre los chilenos, que tiene que estar absolutamente erradicada”.

Durante una vocería especial, realizada para referirse al tema, el titular del Interior agregó que “esperamos que no exista nadie que no condene un hecho brutal como el que hemos conocido hace breves minutos, que un joven que entró a servir a la patria, sea asesinado con material de guerra por violentos, por terroristas, por asesinos que no quieren resolver absolutamente nada si no que quieren destruir este país“.

El cabo Eugenio Nain Caniumil, manejaba una radiopatrulla de Carabineros cuando se enfrentó junto a sus compañeros a una barricada, momento en que fue baleado.

El ministro dijo sobre el hecho que “había participado cumpliendo una orden de un tribunal en un procedimiento en la localidad de Metrenco, cuando se encontraron con una barricada donde lo balearon y le atravesaron la garganta”.

El funcionario policial fue trasladado de inmediato hasta el Hospital de Temuco, sin embargo, falleció mientras se realizaban las labores de emergencia.

“El gobierno reitera su voluntad de investigar, de dar con los culpables, llevarlos a los tribunales y esperar que sean condenados. La muerte de Eugenio Nain tiene que ser un símbolo para la paz, para la no violencia, para el encuentro de los chilenos (…) El mensaje es reiterar que este hecho deleznable, cruel, sirve para que todos condenemos la violencia y emprendamos el camino de la paz como única forma para que nuestros anhelos y problemas sean resueltos, el asesinato del cabo Eugenio Naim no puede quedar en vano”.