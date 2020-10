Jacqueline Van Rysselberghe sobre nueva Constitución: “Más que agregarle cosas me preocupa que le saquen”

La presidenta de la UDI y senadora Jacqueline Van Rysselberghe se refirió a los resultados del Plebiscito Nacional, donde ganó el Apruebo con 78,27%, contra un 21,73% del Rechazo.

En conversación con ADN Hoy la parlamentaria comenzó reconociendo que “pensé que íbamos a estar por el 26-28%“.

De igual forma, expresó: “En esta sociedad hay gente que pensamos que no hay que partir de cero, hay gente que pensamos que hay que modificar las cosas, cambiar algunas cosas, pero también hay que mantener otras”.

“Hay que valorar lo que hemos construido entre todos que ha sido en base a ciertas reglas del juego, que a lo mejor hay que adaptar algunas a los tiempos que estamos, y yo en lo personal no tengo mucho drama en eso, pero creo que hay ciertos pilares que nos han permitido avanzar”.

Asimismo, sobre la pandemia y la violencia indicó: “Era un ambiente raro para hacer campaña y poder desinstalar ciertos conceptos que estaban instalados, que creo que todavía están instalados, y hay que actuar con bastante prudencia, porque las personas tienen expectativas extremadamente altas de lo que va a ser esta nueva Constitución”.

Nueva Constitución

La timonel de la UDI aseguró: “Yo no tengo problema en incorporar mayores cambios en la Constitución. Pero la gente tiene que tener claro que si tú incorporas mayores derechos eso es una expresión de deseo, no necesariamente se va a concretar en el minuto”.

“A mí me interesa que se mantenga el Banco Central autónomo (..) que se mantenga la libertad de culto, hay mucho pueblo evangélico, y que no los vayan a llevar presos porque se pongan a predicar en las esquinas”, indicó, concluyendo: “Más que agregarle cosas me preocupa que le saquen“.