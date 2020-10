Beatriz Sánchez a un año del estallido social: “La revuelta popular no ha tenido respuestas”

La excandidata presidencial del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, fue este lunes la cuarta invitada del ciclo de conversaciones Necesitamos Hablar, donde se refirió a varios temas, entre ellos el plebiscito del próximo domingo 25 de octubre y el primer aniversario del estallido social, sobre lo que aseguró que “la revuelta popular no ha tenido respuestas“.

En entrevista con Gerson del Río, la también periodista señaló que “ha pasado un año y las cosas cambian, una cosa creo que era el entorno del 18 de octubre en el momento en que pasa la revuelta popular. La revuelta popular no ha tenido respuestas, lo único que ha cambiado es la posibilidad de una Constitución nueva, pero no ha habido respuesta a la revuelta popular, sí me llamó la atención la cantidad de gente que se reunió para marcar esta fecha en particular”.

Ante esto, Sánchez también indicó que “se cumple un año de un hito gigante de Chile, el 18 de octubre va a marcar una fecha particular, el 18 de octubre cambia el país, se anota un momento y seguramente un hito de un despertar de Chile que tiene que ver con una acumulación de momentos que se da como una revuelta popular, me pareció una movilización gigante, esa movilización gigante tuvo estos momentos que marcaron ciertos hechos de más gresca, de violencia, que no fue la generalidad de lo que se vivió ayer en el entorno de Plaza Italia, Plaza Dignidad”.

La excandidata además condenó la violencia de parte de Carabineros, señalando que “yo rechazo totalmente la violencia, como impacta la violencia que se genera cuando se quema una iglesia, cómo no te va a impactar la violencia desatada de Carabineros en la calle, el impacto de la violencia de Carabineros creíamos que era que no íbamos a ver nunca más en Chile“.

La oportunidad del plebiscito

En tanto, al referirse al plebiscito del próximo domingo 25 de octubre, Sánchez reconoció que “tengo 49 años y pensé que me iba a morir con la Constitución de Pinochet“.

A esto agregó que “me parece que es muy interesante la forma en que se hace, cuando se llega a la idea de respuesta institucional a lo que estaba pasando en las calles, no es una respuesta cerrada de decir que nos pongamos de acuerdo en el Congreso, es una respuesta abierta que la gente decida si quiere cambiar la Constitución y eso es una respuesta democrática“.

En tanto, al ser consultada sobre una eventual repostulación a La Moneda de su parte, la periodista puntualizó que “todas esas definiciones se van a tomar después del plebiscito, hoy día es el momento de la gente, de ir a votar para un plebiscito, las elecciones personales quedan para después. Lo que vamos a votar el domingo es las reglas del juego para Chile en los próximos 30 o 40 años“.