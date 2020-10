Mañalich reconoció ser “una persona áspera” y pidió disculpas a alcaldes por su trato cuando era ministro

El exministro de Salud, Jaime Mañalich, hizo una sentida autocrítica durante su defensa ante la Cámara de Diputadas y Diputados que este martes analiza y vota la acusación constitucional presentada en su contra por el manejo que tuvo de la pandemia del coronavirus cuando estuvo al mando del Minsal.

Durante su intervención ante la sala de la Cámara Baja, donde está acompañado de su abogado Gabriel Zaliasnik y de su sucesor, el actual ministro de Salud, Enrique Paris, Mañalich señaló que “ciertamente cometí errores (…) Esta acusación constitucional se ha transformado en una crítica a la gestión, pero también al carácter del exministro Jaime Mañalich. Quiero reconocer una vez más que soy una persona extremadamente áspera, que no trabajo por simpatía, estoy preocupado de hacer la pega y quiero ser humilde para que no queden dudas, que ciertamente he cometido errores“.

Ante esto además agregó las disculpas a alcaldes como la alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, a quien en su momento incluso acusó de mentir.

“He ofendido a mucha gente durante mi trabajo y lamento que eso haya ocurrido, y me arrepiento de que eso haya ocurrido, y pienso en los alcaldes y alcaldesas porque en un primer momento quisieron hacer lo mejor para sus ciudadanos, pienso en la alcaldesa Cathy Barriga, a quien trate duramente en su momento, en el alcalde Carter, en el alcalde Codina, y aprovecho de terminar estas palabras pudiendo sinceras disculpas por aquellos malos raros a aquellas personas”, dijo Mañalich.

Estas palabras terminaron en medio de aplausos, lo que fue duramente criticado por sectores de la oposición, quienes indicaron que una situación así no podía ser aplaudida ya que lo que se analiza es la responsabilidad del exministro en la gestión que terminó con la muerte de miles de chilenos producto del Covid-19.

Mañalich además dijo valorar la acusación constitucional como herramienta, puntualizando que “espero que cualquier cambio constitucional en la forma, que se mantenga y produzca se mejore este mecanismo, no quiero rehuir obligación alguna en esta defensa”.

Revisa aquí los siete minutos de defensa del exministro Mañalich ante la Cámara de Diputados: