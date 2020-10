Ministro del Interior por caso Pío Nono: “Dudo que esto termine en homicidio frustrado”

El ministro del Interior, Víctor Pérez, se refirió la mañana de este domingo al denominado caso Pío Nono, donde se indaga el eventual homicidio frustrado del carabinero en proceso de baja de la institución, Sebastián Zamora, contra un joven de 16 años que cayó por su intervención al lecho del río Mapocho en el contexto de las protestas del viernes 2 de octubre en el centro de Santiago.

Al respecto, Pérez indicó en conversación con Canal 13 que “yo llamaría a todos a que esperemos a ver como termina esto y dudo, y eso es una opinión personal, que termine en homicidio frustrado“.

El ministro además agregó que “la opinión relevante es la que determinen los tribunales, la primera versión que dio la fiscalía es que se había tomado con los pies y lo había tirado afuera, la segunda es que lo había impulsado, y cuando justificó la prisión preventiva es que como venían corriendo al empujarlo generó la fuerza para que cayera”.

En ese sentido, dijo que hay que “esperar las investigaciones” y que espera que no haya sesgo de la fiscal que indaga los hechos, Ximena Chong.

Pérez también reiteró el total respaldo del gobierno a la institución uniformada, reconociendo que hay que trabajar en una reforma y modernización, pero puntualizando que los efectivos no buscan dañar a la población.

“Carabineros no entra a causar daño, no entra a tirar gente abajo del puente no, entra a matar, en ese sentido las investigaciones van a arrojar las responsabilidades personales. Sin orden público no hay democracia”, puntualizó el ministro.