Jacqueline van Rysselberghe por investigación de Contraloría a Carabineros: “Se está metiendo en un área que no le corresponde”

La senadora y presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, se refirió la mañana de este lunes en ADN Hoy a la investigación que realiza la Contraloría General de la República contra siete generales de Carabineros por el actuar de los efectivos de la policía uniformada durante el estallido social ocurrido a partir de octubre de 2019, asegurando que el organismo “se está metiendo en un área que no le corresponde”.

“Encuentro que es completamente improcedente lo que está haciendo el contralor, se está metiendo en un área que no le corresponde aunque trata de justificarlo, la Contraloría por mandato constitucional tiene que resguardar el funcionamiento del Estado, pero acá se está metiendo en la parte operativa de Carabineros y en eso creo que está cometiendo un profundo error porque está debilitando la labor de la policía“, dijo la senadora.

Ante la indagatoria, que todavía se encuentra en proceso de sumario secreto y en la cual los generales se pueden defender entregando sus argumentos ante el organismo, Van Rysselberghe indicó que lo que indaga la Contraloría debe ser investigado por tribunales de justicia si hay alguna falta en el sentido operativo.

“Estamos hablando de cómo funciona Carabineros en la calle para controlar los hechos violentistas, esos protocolos los elabora Carabineros de acuerdo a la normativa internacional (…) Obviamente que en ese uso de la fuerza pueden haber heridos, que si hay alguien que se excede en el uso de la fuerza, tiene que ser investigado y eso se tiene que denunciar en tribunales y ellos tendrán que investigar para ver si hay dolo o no hay dolo, pero que se meta el contralor, sinceramente creo que no corresponde“, dijo la senadora.

Van Rysselberghe puntualizó que “lo que está diciendo el contralor es que hay una actuación institucional para poder usar la violencia no legítima, y eso no es así, y lo han dicho informes internacionales, entonces no sé con qué ropa el contralor dice eso. Creo que acá de verdad, uno espera que el contralor tenga cierto sentido común. Creo que está profundamente equivocado desde el punto de vista legal, pero además le hace daño a Carabineros“.