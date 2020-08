Gobierno zanjó discusión por voto a distancia en el plebiscito de enfermos con Covid-19: “No es conveniente”

Asegurando que “no es conveniente”, el ministro secretario general de la Presidencia (Segpres), Nicolás Monckeberg, zanjó la discusión por la posible implementación de voto a distancia en el plebiscito constitucional del 25 de octubre de las personas que a esa fecha se encuentren contagiadas con Covid-19.

Al ser consultado, el ministro indicó que “tenemos un sistema electoral que ha funcionado muy bien y que ha permitirdo tener elecciones sin discusión. Poder avanzar en votos electrónicos, votos a distancia, votos por carta es muy bonito en la discusión, pero no aconsejable y el gobierno no va a promover una modificación de ese tipo a menos de 60 días de una elección, acá, pensar en hacer cambios legislativos en esa materia no es conveniente“.

Monckeberg además señaló que será el Servicio Electoral (Servel) el que determine las medidas sanitarias que tendrá el proceso para evitar contagios, agregando que “evidentemente una persona enferma, ya sea de Covid o cualquier otra enfermedad, tiene la excusa legal para no votar, yo en lo personal si estuviese contagiado no iría a votar no solamente por mí si no por el riesgo para los demás, pero dejemos que el Servel tome las normativas en esta materia”.

Ayer en tanto, el Presidente Sebastián Piñera también se refirió al tema recordando que la legislación solo permite el voto presencial, secreto y personal.