Desbordes descartó que RN pase al Tribunal Supremo a diputados que votaron a favor de proyecto de retiro del 10% del fondo de pensiones

A diferencia de lo anunciado desde la UDI, el presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, descartó que se pasen al Tribunal Supremo a los diputados que votaron a favor del proyecto del 10% de los fondos de pensiones.

En diálogo con Contigo en la mañana de Chilevisión, el parlamentario manifestó que “no voy a opinar de lo que pasa dentro de la UDI, son partidos distintos y tiene todo el derecho la UDI a hacer lo que estime conveniente. Pero yo creo que en RN no deberíamos hacer esto, esto no está en la declaración de principios del partido, ni en la declaración de principios de Chile Vamos tampoco“.

Desbordes defendió a quienes, desde el oficialismo, aprobaron por el proyecto, que ahora pasará a su nuevo trámite constitucional.

“Se ha criticado a algunos diputados, porque votaron ayer de una determinada manera y ellos lo hicieron en conciencia, pensando que era lo mejor para la ciudadanía”, recordó.

Desbordes reiteró que “yo por lo menos no soy partidario de pasar en RN a los parlamentarios al Tribunal Supremo. La UDI tiene todo el derecho a hacer lo que estime conveniente, yo en eso no me puedo meter y ni siquiera quiero opinar”.