Renovación Nacional apoyará la convención mixta constitucional en el plebiscito del 26 de abril

Luego de un verano marcado por las divisiones al interior de Chile Vamos respecto del proceso constituyente, finalmente Renovación Nacional optó por apoyar la convención mixta constitucional en el plebiscito del 26 de abril.

El presidente de la colectividad, Mario Desbordes, aseguró que el respaldo a esta opción es “unánime”, en el caso de que gane el “apruebo” en los comicios que definirán la creación de la nueva Carta Magna.

La convención mixta constitucional está compuesta en un 50% por parlamentarios y 50% de representantes elegidos por la ciudadanía. La otra opción que aparecerá en la papeleta será la de la convención constitucional, integrada 100% por personas elegidas por votación popular.

Pese a las palabras de Desbordes, la diputada Ximena Ossandón advirtió que ella no respalda la opción de convención mixta y agregó que hay libertad de acción para actuar dentro del partido.

Sin embargo, el presidente de RN insistió que la opción de la colectividad sigue siendo convención mixta, pese a que hay algunos que no la comparten.

“Por lo tanto, acordamos por la unidad de la coalición y sobre todo de RN cuadrarnos con esa (opción). Distinto es lo del ‘apruebo’ y ‘rechazo’, donde creo que ahí sí que no es posible hacer ese tipo de concesiones, porque los que están por el rechazo creen que es la fórmula para avanzar”, indicó Desbordes durante su visita a La Moneda.

El diputado añadió que “nadie va a estar sobrerrepresentado. Yo lo vengo diciendo hace rato, no le tengo miedo a la elección de la constituyente. Rechazo la insinuación de que una constituyente va a ser de puros locos, personas de extremos. No va a haber una constituyente con el AK-47, la boina, el habano. Eso no va a ser cierto”.

En tanto, desde la oposición advierten que podría configurarse un conflicto de interés, ya que los parlamentarios que constituyen la instancia de convención mixta en paralelo no van a estar inhabilitados para hacer campaña de cara a las próximas elecciones parlamentarias.

La presidenta de Revolución Democrática (RD), Catalina Pérez, sostuvo que “el apoyo de Chile Vamos a la convención mixta es una decisión incomprensible en el actual contexto y que sólo se explica en función de la necesidad de seguir concentrando el poder en el país. Y con respecto al cambio de opinión de Mario Desbordes, pese a sus esfuerzos con esta decisión queda más que claro que una vez más son los sectores más conservadores y los mismos sectores poderosos de siempre los que controlan las decisiones al interior de Chile Vamos”.

Desde la DC, su presidente Fuad Chahín remarcó que “me parece que el hecho de que la convención mixta va a estar integrada por parlamentarios, que van a poder estar simultáneamente en campaña, contamina la discusión constitucional que tiene que tener una mirada de largo plazo. Se produce, a mi juicio, un conflicto de interés“.

En la UDI valoraron la señal política de RN, aunque reconocen que les hubiera gustado que este partido hubiera estado por la opción rechazo, en lugar de dividirse entre las dos opciones.