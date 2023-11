Las Diablas superaron con éxito su debut en el Mundial de Hockey Césped Femenino Junior

Este miércoles por la noche, Las Diablas afrontaron el debut oficial como locales en el Mundial de Hockey Césped Femenino Junior, que se disputa en las canchas del Estadio Nacional.

Ante un importante marco de público, y tras un ceremonial en el cual se bautizó con el nombre de la fallecida portera de la selección adulta, Claudia Schuler, al recinto deportivo de la especialidad, lograron imponerse por 1-0 a Sudáfrica.

Quien anotó el gol para el plantel dirigido por Alejandro Gómez fue Josefina Gutiérrez, a los 27 minutos del compromiso. “Es increíble representar a tu país y que el esfuerzo que hemos hecho todo este tiempo rindió frutos. Supimos manejar bien los errores y, al ir hacia adelante, ser lo más efectivas posible”, remarcó tras el encuentro ante las octavas del ranking de la Federación Internacional de Hockey Césped.

Todo luego de revelar los mensajes motivacionales que tenía en su stick: “No pasar de largo”, y “Ganar duelos”, eran las frases que se leían. “El primero tiene que ver con que a veces iba a presionar, me quedaba y me ganaban la espalda. El otro es ir para adelante, no dudar de lo que puedo hacer”, explicó la feliz artillera del plantel nacional.

Ahora, el próximo desafío de Las Diablas en el Mundial de Hockey Césped Femenino Junior será este jueves, a contar de las 20:30 horas, cuando se midan con Australia. Todo en pos de defender el liderato que poseen en el grupo A, considerando el empate a 2 entre las oceánicas y Países Bajos.