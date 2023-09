En un nuevo episodio de Mujeres al Deporte de ADN, la conductora Macarena Miranda dialogó con Daniela Zapata, seleccionada chilena de Para bádminton, quien en noviembre representará al país en los Juegos Parapanamericanos de Santiago 2023.

La deportista nacional comenzó explicando por qué dejó el Para básquetbol para dedicarse de lleno al Para bádminton. “Siento que tengo la espina de que hay algo pendiente, que es obtener un logro para Chile, colgarme una medalla en el cuello y que mis papás ven eso, pero me es muy difícil lograrlo en el básquetbol, siendo súper realistas, en Chile estamos muy alejados de los otros países a nivel panamericano”, reconoció.

En cuanto a la disciplina que ahora realiza, mencionó que “surgió la posibilidad de conocer el Para bádminton, hace rato me venían pololeando con este deporte y yo me hacía la loca. Al final quise probar, empecé a conocerlo y me he ido enamorando de a poco, todavía no le tengo el mismo amor que al básquetbol, pero se está dando de manera muy natural”.

Por otro lado, Daniela se refirió a los avances en la inclusión de personas con discapacidad en nuestro país. “Creo que aún falta, pero soy una persona optimista y en verdad hoy en día se hacen cambios tanto sociales como en los mismos profesionales. En las escuelas hay libros sobre personas con discapacidad, he visto dibujos de gente en silla de ruedas. Siento que está un poco más visible y normalizado”, indicó.

La dura situación que enfrenta Daniela Zapata de cara a Santiago 2023

Respecto a su participación en los Juegos Parapanamericanos de Santiago 2023, Daniela reconoció que no será sencillo ganar medallas. “Llevo un año y dos meses jugando bádminton y me he posicionado dentro de las 7 mejores de América, me siento tranquila con lo que estoy haciendo hasta ahora. Clasificar a Santiago 2023 era un gran logro, aunque tengo claro que probablemente no voy a llegar a podio, está muy difícil. En Perú está la campeona mundial. Tengo muchas ganas de conseguir un bronce quizás”, aseguró.

En esa misma línea, abordó un delicado tema familiar que ocupa todo su enfoque, en paralelo con lo que será Santiago 2023. “Yo venía a full entrenando este año, preparándome para el objetivo de llegar al podio, pero lamentablemente a veces pasan cosas en el camino. En agosto, mi mamá fue diagnosticada de cáncer de mama, así que hoy en día estoy muy enfocada en su rehabilitación. Tiene que operarse en octubre. Mi cantidad de entrenamientos bajaron, porque lo primordial es la familia”, comentó.

“Voy a Santiago 2023 sin una exigencia mayor. Ya tengo una exigencia personal muy grande. Tenemos que recuperarnos como familia y estar al máximo con mi mamá, para que las cosas salgan bien y ojalá el día de mañana las dos nos pongamos la medalla”, concluyó la seleccionada nacional.