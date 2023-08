Neven Ilic: “Espero que el 1 de octubre ya estemos con los deportistas probando algunas obras”

Durante el programa especial de este lunes con Los Tenores, el presidente de Panam Sports, Neven Ilic, compartió con nuestros panelistas en el estadio Nacional a dos meses del comienzo de los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

Al respecto, defendió los plazos para la infraestructura. “No significa de que no estamos sufriendo, pero no existe ningún riesgo de no llegar con una infraestructura increíble. La situación nos lleva a llegar justos, pero es muy destacable lo que están haciendo las constructoras para todas las contingencias que hemos tenido”, remarcó, valorando los progresos en el Parque Deportivo Estadio Nacional.

“Está mejor que el coliseo. Hay construcciones grandes, lindas, cada infraestructura es el gran legado que va a quedar para el resto de la vida del deporte (…) Con esto no hay justificación para no hacer las cosas bien”, enfatizó Neven Ilic, que hasta se atrevió a poner plazo para que el Team Chile pueda testear los recintos.

“Espero que el 1 de octubre ya estemos con los deportistas probando las obras. Hay temas de seguridad por equilibrar. Podría darse en tenis, gimnasia, quizá con la pista de atletismo”, remarcó el mandamás de Panam Sports.

En la charla con Los Tenores, lamentó la ausencia de Nicolás Jarry en Santiago 2023, dado su pasado como presidente de la Federación de Tenis de Chile. “Uno tiene la ilusión de que todos los grandes hubiesen estado acá, pero respeto su decisión“, sostuvo con miras a la recta final de la preparación para los Juegos Panamericanos.

“No tenía muchas dudas de la cantidad de entradas que se venderían. En 2014 había más gente fuera que dentro de la gimnasia. Esto nos va a generar un orgullo nacional y tendremos estadios llenos (…) El proyecto va a estar. Espero que al terminar todos hayan tenido una experiencia de primer nivel y que los chilenos nos sintamos orgullosos”, concluyó Neven Ilic.