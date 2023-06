Más de 90 mil turistas extranjeros llegarán a Chile por Santiago 2023

A falta de poco más de cuatro meses para el inicio de Santiago 2023, los distintos aspectos organizativos para la cita presentan significativos avances. En el rubro turístico, se espera que arriben más de 90 mil personas desde el exterior especialmente atraídos por el evento deportivo más importante del continente.

Con el objetivo de visibilizar y diferenciar la oferta que cumple los estándares establecidos de prestación de servicios gastronómicos y hoteleros, se coordinaron la Subsecretaría de Turismo, el Servicio Nacional de Turismo (Sernatur) y la Corporación Santiago 2023 para generar diversos productos, entre éstos un sello turístico especial para los Juegos, que se desarrollarán del 20 de octubre al 26 de noviembre.

En la actividad de lanzamiento, realizada en el muelle Vergara de Viña del Mar, estuvieron presentes diversas autoridades y representantes del comercio local. “Estamos muy contentos con esta iniciativa, el sello tiene esa virtud de poder, tal como se señala nuestro lema ‘Nuestro punto de encuentro’, de estimularnos, encontrarnos y lograr que la participación de las regiones sea cada vez completa e íntegra”, sostuvo Jaime Pizarro, ministro del Deporte.

Mientras, la alcaldesa de la Ciudad Jardín, Macarena Ripamonti, señaló que en su comuna “estamos expectantes. Sabemos que este evento va a revitalizar y dinamizar nuestra economía, y sabemos que cerca del 40% de los deportistas, delegaciones o visitantes van a volver si tienen una buena experiencia”.

Harold Mayne Nicholls: “Es una fiesta de todo el país”

Se estima que la realización de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos producirá un ingreso de divisas al país por más de 33,5 millones de dólares impactando no sólo en las comunas sede de las regiones Metropolitana, Valparaíso, O’Higgins y Biobío, sino también en todo el territorio nacional.

Así lo subrayó Harold Mayne-Nicholls, director ejecutivo de los Juegos. “Es fundamental que el evento pase a ser de todo el país y no se centralice solamente en las comunas de la capital. Y si hay otras comunas que no son sedes, pero que quieran ser parte de los Juegos, serán bienvenidas. Esta es una fiesta de todo el país, no de una ciudad o comuna determinada”, afirmó.

El sello turístico Santiago 2023 fue estrenado por el restorán Tierra del Fuego y el Hotel Boutique Trinidad, ambos de la zona costera de Viña del Mar. Además, el servicio para los visitantes se complementará con un buscador de servicios en el sitio oficial santiago2023.org y una guía con detalles sobre el país, los Juegos, recomendaciones para conocer y los lugares habilitados como accesibles para personas con discapacidad.