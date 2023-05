Antonia Illanes, subsecretaria del Deporte: “Los niños y niñas van a entrar gratis a todos los eventos de Santiago 2023”

La subsecretaria del Deporte, Antonia Illanes, conversó con Macarena Miranda en una nueva edición de Mujeres al Deporte, instancia donde analizó el desarrollo de las labores para los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

Al respecto, reafirmó una importante medida a considerar de cara a la cita de octubre próximo. “Los niños y las niñas van a entrar gratis a todos los eventos a todos los eventos deportivos, el cupo y la forma en que puede adquirir las entradas para los niños y las niñas en los que estamos ahora viendo en la parte más administrativa. Este es un anuncio que tenemos que hacerlo de manera oficial con el Ministro. Generalmente los que vendrán con los programas del Ministerio de Educación que vienen de regiones, van a tener que venir con algún apoderado o profesor y eso lo que estamos ahora tramitando”, remarcó, junto con destacar los avances en torno a la infraestructura.

“Son recintos de altísimo nivel, que tienen muchas exigencias técnicas a nivel internacional y que cuando los tengamos el orgullo va a ser grande para que nuestro atletas puedan entrenar acá y no tenga que ir a otras partes, y además puedan usarse también por la federaciones y por la comunidad. Vamos a llegar. La preocupación más grande”, planteó Antonia Illanes, entrando en detalle respecto a algunos puntos críticos.

“Lo que más nos preocupaba era el Centro Acuático porque no hay un plan B, no hay otro lugar en Chile que se pueda ocupar para ello y va avanzando muy rápidamente, lo cual nos tiene bastante contentos. Otro es el Centro de Deportes Colectivos. La Casa de las Raqueta va a quedar muy bien. El otro orgullo es el Centro de Entrenamiento Paralímpico es un centro de entrenamiento al cual no tenían acceso los los deportistas paralímpicos, siempre tenían que estar pidiendo un poco prestado otros centros y ahora van a tener uno para ellos, lo que nos pone muy orgullosos. Estamos trabajando a full”, explicó, junto con bajarle el perfil a la suspensión de recursos del IND para la Corporación Santiago 2023.

“Gran parte del presupuesto es un presupuesto estatal, que necesitamos que se rinda correspondientemente para tener todas las situaciones de transparencia porque es una responsabilidad que tenemos todos con todos nuestros habitantes. Se está trabajando para que se rinda de manera adecuada. En el fondo todo esto va dentro de la necesidad de transparencia y rendir bien los recursos. No afecta a las obras que esté construyendo la Corporación Santiago 2023“, enfatizó la autoridad estatal.

Durante la charla, Antonia Illanes valoró el arribo de Jaime Pizarro a la cabeza del Ministerio del Deporte y descartó la opción de haber sido considerada para reemplazar a Alexandra Benado. “No, son perfiles distintos. Me gusta mucho la gestión, desde la subsecretaría se puede hacer mucha gestión con todo los funcionarios y también con todos los otros entes. Es un trabajo que la verdad me gusta mucho, me enriquece mucho. Para en el caso del Ministerio del Deporte la verdad es que haya un deportista o una deportista es fundamental”, concluyó.