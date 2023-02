Joaquín Niemann llega al tercer lugar y se mete en la pelea por el título del International Series Omán

Joaquín Niemann enmendó el rumbo tras una primera ronda en el International Series Omán, torneo válido por el tour asiático, donde había concluido el recorrido en el par de la cancha, y este viernes entró de lleno en la pelea por el título.

En su segunda vuelta, “Joaking” culminó la jornada con una tarjeta de dos golpes bajo el par. Todo luego que el talagantino amortizó los bogeys que sufrió en los hoyos 8, 11 y 15 con cinco birdies en los hoyos 3, 7, 10, 12 y 17.

Getting hot on a windy day at the 𝗜𝗻𝘁𝗲𝗿𝗻𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗦𝗲𝗿𝗶𝗲𝘀 𝗢𝗺𝗮𝗻⛳@joaconiemann rolls this in for a birdie on 10th 🙌#ISoman #InternationalSeries #whereitsAT pic.twitter.com/oBDj3gT0QL

— Asian Tour (@asiantourgolf) February 10, 2023