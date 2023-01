En estado crítico: Damar Hamlin se encuentra internado tras sufrir paro cardíaco en pleno partido de la NFL

Conmoción generó la durísima lesión sufrida por Damar Hamlin, jugador de los Buffalo Bills, durante el encuentro ante los Bengals de Cincinnati, lo cual lo tiene internado y en estado crítico.

El hecho ocurrió cuando Hamlin chocó con el receptor de los Bengals, Tee Higgins, luego de un pase. En primera instancia, el jugador de los Bills se levantó sin mayores complicaciones, sin embargo, y tras unos segundos en pie, se desmayó en pleno partido.

Los Buffalo Bills informaron mediante sus redes sociales que Damar Hamlin sufrió un paro cardiaco tras la colisión. “Hamlin sufrió un paro cardíaco luego de un golpe en nuestro juego contra los Bengals. Su ritmo cardíaco se restableció en el campo y fue trasladado al Centro Médico de la UC para más pruebas y tratamiento”, señalaron.

“Actualmente se encuentra sedado y en estado crítico“, agregaron.

El partido fue suspendido tras esta situación, mientras que desde la NFL manifestaron que “nuestros pensamientos están con Damar y The Buffalo Bills. Proporcionaremos más información a medida que esté disponible”.

Damar Hamlin suffered a cardiac arrest following a hit in our game versus the Bengals. His heartbeat was restored on the field and he was transferred to the UC Medical Center for further testing and treatment. He is currently sedated and listed in critical condition.

— Buffalo Bills (@BuffaloBills) January 3, 2023