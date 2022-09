Presidents Cup: Mito Pereira cae ante Morikawa y no puede impedir la derrota del Team Internacional

Tras quedar al margen de la jornada sabatina, Mito Pereira volvió a ser seleccionado para defender al Team Internacional en cancha para la última jornada de la Presidents Cup.

En el Quail Hollow Club de Charlotte, Carolina del Norte, el golfista nacional debió medirse en un mano a mano con el norteamericano Collin Morikawa, número 9 del ranking mundial del golf.

Mito Pereira arrancó de la mejor manera posible, con un tiro espectacular que, sin embargo, no le sirvió para sacar diferencias con el estadounidense, considerando que el puntaje se da en función de cuál es el golfista que demora menos en llegar a cada uno de los hoyos.

