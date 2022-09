La ilusión de Dusan Bonacic para Santiago 2023: “Nos vamos a sentir como cabros chicos jugando en el patio de su casa”

En la jornada de martes se lanzó el próximo desafío para el Team Chile del voleibol, que disputará el Campeonato Sudamericano clasificatorio para los Panamericanos Santiago 2023 entre el martes 20 y el domingo 25 de septiembre, en dos sedes: el CEO para sus primeras tres jornadas y las últimas dos en el Arena Monticello. Un desafío que fue valorado por el capitán de los “Guerreros Rojos”, Dusan Bonacic.

“Una de las canchas más lindas que he jugado en toda mi carrera deportiva es en Chile, jugando por mi selección en el Arena Monticello. Estamos contentos, estamos percibiendo esta efervescencia que sentimos jugando años anteriores acá. Se han incorporado jugadores jóvenes, que están motivados con estar a la altura y sumarse“, explicó en diálogo con ADN TOP KIA, más allá que el torneo en rigor no signifique un desafío competitivo en sí al ya estar clasificados a la cita del próximo año.

Sin embargo, será parte de un calendario agitado para el voleibol masculino: previo al Campeonato Sudamericano, irán a Punta Arenas para jugar en el Gimnasio Fiscal contra Argentina este jueves 15 y el viernes 16. Y después del Sudamericano, pasajes rumbo a Paraguay, para disputar los Juegos Sudamericanos de Asunción 2022.

En este último certamen, los Odesur, Dusan Bonacic advierte que la meta es alta. “En las dos ediciones pasadas hemos estado en la final, claramente nuestro objetivo no va a apuntar a menos. Estoy seguro que este equipo, con esta nueva variante de armador en la conducción con Esteban Villarreal y Sebastián Albornoz nos va a dar un muy buen nivel de voleibol como para llegar al último día con opciones de medalla”, argumentó.

Dusan Bonacic y Santiago 2023

El capitán de los “Guerreros Rojos”, también establece las metas y anhelos del seleccionado nacional, que tendrá la responsabilidad de dar pelea y llegar lo más alto posible jugando en casa.

“Nos tocó en Lima 2019 tras más de 30 años en que el voleibol chileno no había clasificado a unos Panamericanos. Llegamos hasta el último día con opciones de tener medallas, llegamos ahí por nuestros méritos. Jugar de local solo es un plus, nos alienta más a jugar, nos vamos a sentir como cabros chicos jugando en el patio de su casa. Cuando uno juega con su gente, nunca vas a estar mal“, argumentó quien entre medio de este agitado mes con la selección afronta un cambio de club tras salir de Argentina rumbo a Italia.

“Luego del último campeonato con la selección en Canadá participé un mes en la pretemporada. No conocía a nadie, pero me encontré una gran familia, que lleva muchos años jugando la A2 de la Serie A. Alcancé a jugar sólo un amistoso. Por fortuna, no estaré con ellos por mis compromisos con la selección. Es donde yo quiero estar, jugar por la selección es lo más lindo que hay”, cerró el jugador de 27 años y 1.97 metros de estatura.