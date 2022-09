Hernán García, campeón de golf adaptado en España: “Fueron meses de retomar el juego tras perder más de 20 kilos de masa muscular”

El deporte paralímpico chileno sigue sumando éxitos junto a disciplinas que poco a poco avanzan para ser incluidas en aquel listado, como el golf adaptado, que tiene a Hernán García como un destacado exponente.

Todo luego que el pasado fin de semana se coronó campeón del Daikin Madrid Open, tradicional campeonato de la especialidad y en el que se llevó el trofeo por la 1ª y 2ª Categoría. En la tabla general, además, fue cuarto entre 75 competidores siendo el único latinoamericano en la lista.

“Significa mucho, pasé un momento muy complicado de salud, me sacaron el colon tras operarme tres veces. Eso marcó un antes y un después en mi vida, en cómo enfrento las cosas y cómo vivo. Me encanta mi trabajo y creo que haber tenido una segunda oportunidad de estar bien y volver a jugar golf ha generado un cambio importante en como afronto la vida y el deporte”, explicó Hernán García en conversación con ADN TOP KIA.

“Hice un proceso de mucho trabajo, perdí más de 20 kilos y toda mi masa muscular. Fueron meses de retomar el juego y conseguir la confianza necesaria para volver a competir. Disfruto mucho más. Me caracterizaba por no sacar el buen juego en los torneos, que va más de la mano en lo mental. Espero seguir por ese camino. Venía jugando bien, pero había que llevarlo a la competencia”, remarcó el participante del circuito internacional de golf, que entregó las claves para su triunfo en España.

“Prepararme como correspondía, dedicarle el tiempo necesario y trabajar la parte mental, lo vengo trabajando hace 4 años con una psicóloga. Esta vez, me vine con más tiempo para estar en Europa y hacer una mini gira de tres torneos, con la cabeza solamente puesta en esto. Juntar eso fue clave para jugar mejor, ahora disfruto el doble las cosas por todo lo que pasé”, sostuvo.

Hernán García y el golf adaptado en Chile

El deportista nacional, quien participa de la disciplina desde los 10 años, pero a nivel adaptado desde hace 6, apuntó al momento que vive este deporte. Todo considerando que es una actividad poco conocida tanto en nuestro país como en el continente.

“Está muy desarrollado a nivel adaptado, hay mucha gente que lo está jugando con distintas capacidades y a un muy buen nivel. En Latinoamérica estamos trabajando para que se expanda, va de la mano con el desarrollo del golf convencional. Tiene que haber cambios para que llegue a personas con discapacidad, trabajo en una fundación (Adáptate) para que chicos con discapacidad lo practiquen. Espero que sea paralímpico, eso genera otras cosas y se puede llegar a otro nivel”, argumenta.

“Lo más entretenido es que son los mismos deportistas los que se adaptan al juego. La cancha es la misma, pero la única diferencia es que jugamos distancias un poco más cortas. Hay gente con un brazo o una pierna menos y todos lo juegan. El golf adaptado es golf para todos, independiente de tu capacidad física”, remarca, junto con reconocer lo complejo que fueron sus inicios y que hoy lo tienen planificando campeonatos en Italia y Portugal, donde cerrará la temporada.

“Me costó llegar a jugar torneos porque tuve que conseguir los auspiciadores (Santa Rita, Compas Group, Club de Golf Prince of Wales). El camino ha sido difícil y lo que trabajo con la fundación Adáptate es que más chicos lo puedan conocer y practicar. Ya tenemos algunos que están jugando. Me frustré y critiqué, pero cuando uno se hace cargo de las cosas y trabaja para generar un cambio puede haber un avance en lo que yo no tuve en su momento” cerró en el diálogo con ADN TOP KIA.