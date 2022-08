¿Será el sucesor de Usain Bolt? Letsile Tebogo rompe el récord juvenil de los 100 metros planos

En el desarrollo del Mundial de Atletismo Sub 20 en Cali, Colombia, un nombre sacudió al mundo por su velocidad y gestos similares al multicampeón olímpico de la velocidad, Usain Bolt: hablamos de un nombre a reocrdar, Letsile Tebogo.

Con 19 años, el oriundo de Botsuana deslumbró en la pista del Pascual Guerrero tras imponerse en los 100 metros pero con el añadido de haber roto el récord mundial juvenil de la especialidad: 9,91 segundos, rompiendo la marca que él mismo había roto en dos ocasiones este año.

No conforme con eso, Letsile Tebogo recordó a Usain Bolt no sólo por sus largas zancadas sino también por mirar hacia el costado en los últimos 20 metros de la competencia, donde había superado ya con holgura a sus perseguidores, el jamaicano Bouwahjgie Nkrumie y el sudafricano Benjamin Richardson.

9️⃣.9️⃣1️⃣ 🤯 World U20 record ✔️

World U20 champion ✔️

Cruising through the line ✔️@LetsileTebogo2 🇧🇼 is the future #WorldAthleticsU20 pic.twitter.com/lRniU1oAYJ — World Athletics (@WorldAthletics) August 2, 2022

La explicación de Letsile Tebogo

El propio atleta de Botsuana reconoció que su gesto al cierre de los 100 metros no fue casual. “Vi a la afición y quise recordarles lo que Bolt hizo en el pasado. Es mi ídolo, la persona a la que admiro. Si alguien lo tomó como una falta de respeto, lo siento mucho”, comentó quien reconoció que, si corría a full los últimos metros, quizá llegaba a los 9.80 segundos.

A Cali llegó como claro favorito tras haber ganado ya en los 100 metros del Mundial de Atletismo Sub 20 en Nairobi durante 2021, además de ser medallista de plata en los 200 metros.

“Vi que mis rivales me tenían miedo, pero yo también se lo tenía a ellos. Cuando sonó el disparo, tenía que asegurarme de tener la mejor salida de mi vida y así fue. No planeé la celebración, pero tan pronto como di el primer paso supe que el título era mío. No me preocupé por el tiempo”, aseguró quien se transformó en el segundo atleta menor de 20 años en bajar los 10 segundos. De todas formas, cabe recordar que Usaín Bolt recién comenzó a competir en el alto rendimiento a los 21 años.