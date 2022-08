Las Mellizas Abraham son una de las figuras deportivas con mayor proyección del deporte chileno, tanto por su juventud como por su nivel de rendimiento en una de las disciplinas con mayores éxitos del último tiempo en el país: el remo.

“El remo es un deporte en que se entrena muchísimo, entrenas todo el año y compites siete minutos. No se hacen tantas competencias, entrenas más de lo que compites. Nos preparamos para dos o tres competencias importantes, donde enfocamos nuestro rendimiento. La preparación es fuerte, estamos en plena semana de carga”, comentó Melita Abraham en diálogo con ADN TOP KIA, desde Curauma, donde trabajan en torno a sus siguientes desafíos en un exigente calendario 2022.

“Pesábamos que ibamos a competir más en Copas del Mundo, pero sólo pudimos ir a una por los Bolivarianos. Ahora estamos preparándonos para el Mundial adulto en septiembre y los Odesur. La gente siempre va a presionar, pero es una motivación representar a Chile. Esperamos ojalá sacar los dos oros en las pruebas que vamos a competir, no lo tomo como una presión. Confiamos en nuestro trabajo, los otros países también, pero siento que somos superiores y eso nos da tranquilidad”, complementó Antonia Abraham.

Todo afianzado en el segundo lugar que lograron en mayo, durante la Copa del Mundo de Remo en Serbia. “Fue uno de nuestros mejores logros, todos nuestros mejores resultados a nivel mundial eran a sub 23 y nunca habíamos logrado podio adulto. Con eso y la madurez de nuestro bote, esperamos hacer una final mundial y repetir los oros del Odesur pasado”, aseguró Melita.

De hecho, las Mellizas Abraham, con 25 años, valoran su crecimiento en lo que va de temporada. “No sé si hemos mejorado algo este año, sino que se ven los frutos de todo el trabajo que hemos hecho estos 8 años con “Bienve” (Bienvenido Front, head coach del remo chileno). Este año ya nos están saliendo más los parciales, estamos siendo más regulares, y eso sólo te lo da el trabajo duro. Es la madurez de nuestro bote, estamos siendo más constantes, y eso es sólo entrenamiento y base. Dicen mucho de los 10 años en el alto rendimiento, llevamos 8 y recién estamos viendo todos los frutos“, comentaron entusiasmadas.

Santiago 2023 y París 2024, las grandes metas a futuro

Sin duda, el desafío que tendrán el próximo año no es menor pues defenderán el título panamericano que el remo chileno logró en Lima 2019, aunque con una polémica marcada debido al cambio de sede ante la falta de agua en Curauma.

“Es una pena que una laguna como Curauma no pueda ser sede de un evento tan importante, tiene todas las condiciones, es de las mejores pistas de Latinomérica, pero contra Esval no podemos hacer nada, somos minoría. Es una empresa super grande, es difícil pelear contra ellos, pero por otro lado estamos contentas que se haga en Concepción, en la Laguna Grande, donde nos formamos. Conocemos muy bien esa pista, pero no es lo mismo que en Curauma. Estaremos en nuestro club igualmente y va a ser lindo tener un megaevento allá”, planteó Antonia Abraham, aunque su hermana melliza pone un punto de alerta.

“Ojalá la Laguna se porte bien, allá hay mucha ola y mucho viento de repente, vamos a tener que adaptarnos a esas condiciones. La ventaja es que tendremos la oportunidad de ir cuando queramos a Concepción a probar la pista, entrenaremos ahí en enero y febrero, a diferencia de otros años, que nos íbamos a Valdivia. Correr en casa te da un plus gigante”, aseguró Melita.

Santiago 2023 asoma como el pináculo de un rendimiento que les permita dejar atrás el no haber podido clasificar a Tokio 2020 y buscar su revancha en Paris 2024. “Nos tocó que los Panamericanos fueron tres semanas antes de la clasificación olímpica y en el remo sólo puedes hacer dos o tres puestas a punto. Todo se viene un poco mejor: el bote está más maduro, la clasificación es antes de Santiago 2023 y vamos a poder preparar bien los dos eventos. Esperamos ver en los resultados lo que hemos trabajado, aprendimos harto del ciclo pasado, sacamos dos oros en Panamericanos. Es cosa de tiempo y trabajo, tenemos claro que hemos trabajado para eso”, cerraron unas optimistas Mellizas Abraham.