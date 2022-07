Las Diablas vencen a Sudáfrica y terminan en el puesto 13 del Mundial de Hockey Césped

Las Diablas, la selección chilena de hockey césped, cerró su actuación en el Mundial de Hockey Césped con una estrecha victoria por 1-0 sobre Sudáfrica.

En busca de cerrar su primera participación en la máxima cita de la disciplina para el deporte femenino chileno, las jugadoras nacionales obtuvieron el triunfo que les permitió lograr el lugar 13 entre las 16 selecciones que disputaron la cita entre Países Bajos y España.

El gol de la victoria para Las Diablas fue en el arranque del tercer tiempo, cuando Manuela Urroz aprovechó una pelota profunda en el área de Sudáfrica para anotar su primer tanto en el campeonato y desatar la locura entre sus compañeras, además del head coach, Sergio Vigil.

The ball in 🎯

The awareness to finish 👏

The celebrations 🙌

The passion from Sergio 🤣

It was only fitting that @chile_hockey ended their historic #HWC2022 campaign with a dramatic win 🇨🇱 pic.twitter.com/7hfGdTasDj

— Watch.Hockey (@watchdothockey) July 12, 2022