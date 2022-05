Para no creer: Mito Pereira pierde el título del PGA Championship en el último hoyo del recorrido

Hubiera sido un domingo histórico para el deporte chileno, pues el golfista chileno Mito Pereira resistió el asedio de sus escoltas para quedar a un hoyo de ser campeón del PGA Championship. Sin embargo, en su jornada menos efectiva en Tulsa, Oklahoma, terminó quedándose sin corona de manera increíble.

El santiaguino inició la última ronda con la presión de conservar la ventaja de tres golpes con la que cerró la jornada sabatina, aprovechando que su escolta, Will Zalatoris, arrancó antes el día final. En el hoyo 3, Mito Pereira sufrió su primer bogey del día y Zalatoris igualó al chileno en el hoyo 5 tras dos birdies del norteamericano en el PGA Championship.

Sin embargo, en el 6, el nacional volvió a sacar dos golpes de ventaja tras un birdie en el 5 y un bogey de Will Zalatoris, distancia que volvió a estrecharse a apenas un impacto tras dos bogeys consecutivos del golfista chileno entre los hoyos 7 y 8, aunque Cameron Young se sumó a la pelea por el título.

El nacional se fue afirmando hasta llegar a la segunda mitad de la ronda final, donde volvió a tener problemas con otro bogey en el hoyo 12, quedando igualado con el norteamericano Cameron Young. En el siguiente, volvió por sus fueros y embocó un birdie que le permitió ser nuevamente puntero en solitario.

En el hoyo 14, volvió a tener un bogey, consolidando su peor ronda de las cuatro en el día. En el intertanto, Justin Thomas arremetió como el escolta de quien estuvo a centímetros de lograr la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Mito Pereira mantuvo la ventaja, pero dos momentos clave pusieron en duda más que nunca su triunfo: quedó a milímetros de un birdie en el hoyo 17 y en el arranque del último hoyo, envió la pelota al agua.

Mito Pereira finds the water with his drive on the 18th. 👀 pic.twitter.com/TU9lYYbSfI

— GOLF on CBS ⛳ (@GOLFonCBS) May 22, 2022