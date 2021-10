NBA suspendió los test aleatorios de marihuana para esta temporada

La NBA y la asociación de jugadores han acordado suspender los test al azar de marihuana para esta temporada 2021-22 y no penalizar su consumo.

El acuerdo se trata de una repetición de política que comenzó en “Orlando en 2020”, extendiendo la condición por toda la temporada 2020.21.

Mike Bass, vocero de la National Basketball Association, confirmó la noticia a través de Twitter, destacando el acuerdo con la NBPA.

El programa de pruebas antidoping se enfocará firmemente ante “drogas de abuso y sustancias que mejoran el rendimiento“, especificó Bass.

De esta manera, los jugadores de la liga de básquetbol norteamericana podrán consumir cannabis y derivados a su antojo, al menos mientras dure esta temporada.

Cabe mencionar que la marihuana sigue siendo considerada como prohibida en los estatutos de la NBA, pero con la Asociación Nacional de Jugadores de Baloncesto se alcanzó un relajo en las restricciones.

Al igual que lo sucedido con las medidas sanitarias, los reglamentos han sido flexibles dentro del contexto de pandemia. En esta línea, ya se había comunicado una especie de beneficios para los basquetbolistas vacunados.

Al día de hoy, la NBA es la única de las grandes ligas profesionales de Estados Unidos que mantiene sanciones considerables por el uso de cannabis entre sus jugadores.

A pesar de esto, es importante aclarar que las condiciones para que algún basquetbolista reciba un castigo son varias y no es común que ocurra.

Para que esto suceda, el jugador debe dar positivo en tres pruebas distintas, y solo se realizan test aleatorios de drogas cuatro veces por cada temporada. Es muy poco probable que alguien sea afectado por esto, por lo que de igual manera se considera un aspecto con poca rigidez.

Lo cierto es que, al menos por esta temporada, los test de marihuana se suspenden en la NBA y lo más probable es que muy pronto sea una medida definitiva.

NBA spokesman Mike Bass:

“We have agreed with the NBPA to extend the suspension of random testing for marijuana for the 2021-22 season and focus our random testing program on performance-enhancing products and drugs of abuse.”

— Tim Reynolds (@ByTimReynolds) October 6, 2021