Simone Biles participó del juicio por Larry Nassar: “Lo culpo a él y a todo el sistema que lo permitió”

La gimnasta Simone Biles declaró hoy ante un comité del Senado estadounidense que investiga el posible mal manejo del FBI en el caso del depredador sexual Larry Nassar, uno de los mayores escándalos extradeportivos de los últimos años.

“He ganado 25 medallas en Mundiales, siete en Juegos Olímpicos, y soy una superviviente de abuso sexual”, planteó la deportista de 24 años. Ella, junto a otras tres atletas sobrevivientes de los abusos del exmédico del equipo de gimnasia femenino de Estados Unidos, exigen que los agentes involucrados en la investigación sean procesados por no haber actuado contra el abusador.

“Deben rendir cuentas”, reclamaron ante la falta de respuesta de parte de las autoridades a 6 años de las primeras denuncias. En los demoledores testimonios de Biles y de las también medallistas olímpicas McKayla Maroney, Aly Raisman y Maggie Nichols apareció permanentemente la queja de que los agentes del FBI habían minimizado y desatendido sus denuncias.

“El agente que me entrevistó me quería convencer de que no valía la pena abrir un caso criminal contra Nassar”, narró Ali Raisman, quien insistió en hablar con los investigadores del caso durante 14 meses.

Lo argumentado por Simone Biles contra Larry Nasar

Durante su testimonio, Simone Biles, visiblemente incómoda y afectada, aclaró que culpa a Larry Nassar de los abusos de los que fue víctima, pero también a “todo el sistema que lo permitió y perpetró”.

La cinco veces campeona del mundo acusó a la Federación de Gimnasia de Estados Unidos y al Comité Olímpico y Paralímpico de Estados Unidos de que sabían desde “mucho antes” que había sufrido abusos. A pesar de eso, el FBI nunca la contactó para su investigación.

A sus 24 años, aunque no pudo competir en los Juegos Olímpicos de Tokio como esperaba por problemas mentales ante la alta presión competitiva, llegó a lo alto como una líder en la labor de desprejuiciar este tipo de problemas.

“No quiero que ningún otro joven atleta olímpico ni ningún otro individuo sufra el horror que yo y que otros cientos han soportado y continúan soportando hasta hoy”, aseguró en su testimonio.