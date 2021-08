Alberto Abarza reconoció su particular desafío tras ganar oro en Tokio 2020: “No sé ni dónde tengo las medallas que gané en Lima”

Tras hacer historia esta mañana al consagrarse campeón en los 100 metros espalda de los Juegos Paralímpicos de Tokio, Alberto Abarza conversó con el “Ciudadano ADN” ya con el oro en el pecho.

“Había que tener cautela, se han caído grandes en los Juegos Paralímpicos. Son algo aparte de lo que pasa en el año, está la ansiedad en juego. Creo que lo pudimos sacar adelante”, partió contando el nadador paralímpico, quien destacó la mentalidad con que afronta sus brazadas.

“Hay una presión psicológica de obtener el resultado, pero yo siempre lo disfruté. Tengo un trabajo, no dependo de vivir del deporte y puedo competir tranquilo. Si a todos nos permitieran disfrutar, habrían más logros. Eso trato de enseñárselo a mis hijas, es lo que tiene que enseñar el deporte”, contó Alberto Abarza.

Una forma de vivir el deporte de alto rendimiento que lo hizo hacer una particular confesión en torno a sus logros deportivos. “No sé ni donde tengo las medallas que gané en los Parapanamericanos de Lima, pero tengo un cariño especial por cada una, por el esfuerzo con tal de lograrlas”, narró desde Tokio.

Alberto Abarza y el apoyo de su familia

En medio del calor sofocante de la capital de Japón, el segundo medallista de oro paralímpico en la historia de Chile destacó el permanente soporte de su madre para llegar hasta donde está.

“Mi mamá es fundamental en mi vida. Gracias a ella estoy donde estoy, me enseñó que nada era imposible en la vida. Cuando dejé el deporte me dijo que tenía que volver, me llevó a la piscina en brazos desde los dos años. Me dejó bien encaminado para formar mi familia”, explicó un emocionado Alberto Abarza, quien ya piensa en reecontrarse con sus hijas.

“Entienden que ya habrá tiempo para estar con ellas. Lo hemos llevado bien, estoy contando los días para volver a Chile y disfrutar a mis hijas“, dijo ante los meses que lleva sin verlas por las concentraciones.

Espíritu deportivo que lo llevó a recordar la famosa frase de Nicolás Massú, el “nada es imposible”, tras consagrarse campeón paralímpico.

“La frase de él la tengo muy pegada. Inspiró a muchos deportistas con eso. Se me salió el mismo garabato por la emoción, pero es tan verdad. Es enseñarle a nuestros niños que si quieren ser astronautas, lo pueden hacer”, cerró Alberto Abarza, quien todavía puede sumar más medallas en Tokio 2020 pues le queda competir en los 200 metros libres y los 50 metros espalda.