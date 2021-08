Selección chilena de padel se prepara para disputar Panamericano y Mundial

Claudio Santibáñez es uno de los integrantes del cuadro nacional, que a fines de agosto tendrá su primer gran desafío: el Panamericano de padel, a disputarse en México desde el 25 de agosto.

“Para el Panamericano tenemos la ilusión de al menos salir dentro de los tres primeros lugares, ya que en el Sudamericano del 2019 obtuvimos por primera vez la medalla de oro. Vamos con las expectativas bien altas. Ideal lograr la misma hazaña o al menos estar dentro de los tres primeros”, apuntó “Quito”, como le dicen sus cercanos, en conversación con ADN TOP KIA.

De hecho, el próximo mes viajará anticipadamente junto a sus compañeros de la selección de padel para disputar un torneo internacional en Tijuana en la semana previa al Panamericano.

Como si eso no fuera suficiente, Chile disputará el Mundial de Padel, en Qatar, a contar del 15 de noviembre.

“En el Mundial la cosa es un poco más difícil. Van los mejores 16 del mundo. En el último mundial, que fue en Paraguay el 2018, obtuvimos el séptimo lugar, lo que nos hizo clasificar directo. Nuestro primer objetivo es quedar entre los 8 mejores y seguir clasificados al próximo mundial. Aspirar al quinto o sexto lugar del mundo sería soñado“, apuntó Claudio Santibáñez.

Las dificultades del padel en Chile

Aunque ahora las restricciones sanitarias se han flexibilizado para la práctica deportiva, la inactividad que causó el coronavirus durante más de un año repercutió en la selección chilena de padel.

“Ha sido un poquito más complicado. Los demás seleccionados son de otras regiones, entonces es difícil juntarnos todos para el entrenamiento. Lo más difícil es el tema de las competencias, ya que no hemos podido competir casi nada respecto a lo que veníamos haciendo habitualmente“, reconoció Claudio “Quito” Santibáñez.

Complicaciones que espera compensar con sus virtudes durante los torneos en que representará al país en el mundo del padel.

“Soy una persona con una cabeza bien fría para afrontar situaciones de estrés, sobre todo en competición. El tema de la mente es una de mis fortalezas. Físicamente siempre me he preocupado de estar en la mejor forma posible y mejorar cada vez más, no quedarme estancado en lo que estoy haciendo”, cerró quien fuera número 1 de Chile junior, pero en el tenis.

Hoy, en el padel, buscará seguir dándole alegrías a Chile, algo que ya consiguió al ser campeón sudamericano por equipos en 2018.