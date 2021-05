REPORTAJE | Conozca al sacrificado equipo de Universidad de Chile de Futsal que va a disputar la Copa Libertadores

Viajan el viernes 14 de mayo y de inmediato debutarán al día siguiente en la Copa Libertadores de Futsal 2021, que se llevará a cabo en Uruguay.

Universidad de Chile es el actual campeón de la especialidad, un deporte que aún no enciende en su totalidad, pero ellos lucen con orgullo sus campeonatos nacionales como también ser el único representante nacional en este certamen.

Los azules integran el Grupo C y harán su estreno el próximo sábado ante los locales de Nacional de Uruguay, equipo a vencer según palabras de los propios jugadores. No obstante, es una zona brava ya que, al día siguiente de su estreno, se medirán ante Cerro Porteño que son los actuales subcampeones de la especialidad y finalizan su participación en el grupo el día 17 ante un viejo conocido, Alianza Platanera de Colombia, que también se subió al podio en la última copa y por si fuera poco, derrotaron a la U por 3-1 en la fase inicial de aquella competencia.

A pesar de aquello, no ha sido fácil para los jugadores y cuerpo técnico. Los recursos que escasean han sido un problema, pero en ningún caso un obstáculo para no cumplir con el sueño y deseo de ir a representar al país.

Lamentablemente, existe un tema con la casa de estudio, el cual indica que no se puede usar el nombre para todo lo que se quisiera. Como el futsal todavía no está dentro de la licencia de clubes, no pueden hacerlo tan oficial como se desea, ni publicitarlo ni incorporarlo definitivamente al club, manifestaron desde Azul Azul para ADN.

A pesar de aquello, sí brindan apoyo con indumentaria y realización de exámenes físicos y anhelan que el próximo año ya se pueda obtener dicha licencia y por el momento solo se le brinda ayuda dentro de lo que más se pueda.

En ese sentido, los jugadores poco a poco se han ido sintiendo cada vez más incorporados a la institución, con jugadores del primer equipo que han enviado algunos saludos y lo propio del femenino, donde la venezolana Bárbara “La Chama” Sánchez también ha estado un tanto cerca de ellos, más aún que ella domina la especialidad.

No todo ha sido fácil y para reunir más fondos tuvieron que realizar rifas y sorteos, como también algunos auspiciadores que ellos han ido promocionado a través de sus redes sociales. ADN Deportes conversó con Frank Carrasco, quien es jugador, coordinador y gestionador del equipo y comentó que “la idea de las rifas era reunir dinero a modo de viático para que pueda ser usado en el viaje, ya que estaremos muchos días afuera”.

El deportista agregó que “el equipo es profesional, pero no remunerado. Muchos hacen clases particulares, algunos trabajan de manera independiente y otros con contrato, pero le descontarán los días no trabajados y es por eso que se busca reunir dinero para ayudar a ‘pasar’ el mes”.

Historia

En lo netamente del futsal, Universidad de Chile comenzó experimentando en el año 2010, no continuos, pero sí de manera más constante desde el 2016. Sin embargo, no compiten desde hace más de un año, producto de la pandemia. El primer semestre 2020 los entrenamientos eran vía zoom y el segundo semestre a partir de septiembre volvieron a trabajar de manera presencial con el objetivo puesto netamente en Copa Libertadores. Han obtenido tres títulos y será su segunda participación en la copa. En algún momento jugaron con ellos emblemáticos exfutbolistas azules, tales como Diego Rivarola, Pedro González, Esteban Valencia y Nelson Pinto, entre otros, pero fue este último quien se mantuvo un tiempo más prolongado, ganando títulos, inclusive.

Para esta participación se han preparado en diversos lugares. En un momento entrenaron en una cancha de babyfutbol en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, gestiones posteriores permitieron conseguirse un complejo deportivo en La Florida, donde practican hasta hoy y si bien su superficie es en carpeta y la copa se disputará en parqué, es algo que no les ha generado ningún inconveniente.

En el certamen del año 2019 obtuvieron el noveno puesto. Perdieron sus tres partidos de la fase de grupos y en la definición por aquel lugar, vencieron a Villa La Ñata de Argentina por 5-3.

Es por eso que el sueño es en grande y nadie les quita esa sensación. “Hacemos un trabajo serio y profesional, con buenos entrenamientos. Vamos con mucha expectativa a la copa. Queremos hacer historia, pasar a cuartos de final sería un buen logro. Y si ocurre eso, de ahí en más, todas finales”, dijo Carrasco.

Nómina y la Copa

El técnico y Profesor de Educación Física, René Tejías, entregó la nómina el día 22 de abril. Convocó a 14 jugadores, los cuales son:

Los Porteros Diego Escobedo y Benjamín Fuentes. Los Cierres Eduardo Pérez, Nicolás Lagos y Felipe Escobar. David Ortiz y Eduardo Araya serán los Ala-Pivot. Franco Luxardo, Jim Cañizares y Frank Carrasco como Alas y los Pivot Diego Jara, Javier Urbina, Nicolás Chacón y Serfán Suárez.

Un equipo muy competitivo, como dicen sus protagonistas. El estratega dijo a ADN que “este viaje significa mucho para el grupo producto que hemos trabajado arduamente, con muchos obstáculos, pero todos los involucrados hemos tenido este objetivo en mente y no lo hemos abandonado”.

El entrenador añadió que “estamos muy convencidos de realizar una buena copa porque hemos desarrollado un gran trabajo. Nuestra única desventaja es no haber tenido partidos oficiales previo a la competición”, cerró Tejías.

Sin los flashes, como tampoco sus nombres están en los debates de diversos programas deportivos, solo tienen un sueño y el deseo de defender una camiseta, representando al país. Una nueva demostración en Chile de esfuerzo y perseverancia, a pesar de las dificultades y a veces, puertas cerradas.