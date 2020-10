Volvió a ponerse guantes: Martín Vargas recordó sus tiempos de boxeador en publicidad

Martín Vargas es uno de los deportistas más queridos por el pueblo chileno, debido a sus recordadas peleas de boxeo durante la década de los 70-80.

El exboxeador volvió a ponerse los guantes y recordó un par de movimientos en el ring para la grabación de una publicidad de Crest.

En conversación con Las Últimas Noticias, aseguró que ha recibido muchos comentarios positivos. “Las manos se me iban solas cuando tenía los guantes puestos. Me decían que parecía de u ‘cabrito’ de 16 años. Hay gente que se da cuenta cuando se golpea bien. Me cansé harto, pero salió todo bien en la grabación”.

Revisa aquí la publicidad: