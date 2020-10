Fernanda Urrea y la marginación del hockey patín de Santiago 2023: “Lo encuentro deprimente”

Un día como hoy, hace 14 años, en San Miguel, el equipo chileno femenino de hockey patín se consagró campeón del mundo en la especialidad tras vencer con gol de oro a España. La autora de dicho tanto fue Fernanda Urrea, quien hoy es parte de la primera línea de los profesionales de la salud que están enfrentando la pandemia del covid-19. Por entonces, con 17 años, llenó de gloria al deporte chileno.

“Uno piensa que es un recuerdo irreal, fue todo muy perfecto. Nuestra campaña fue bastante limpia y no era algo que esperaramos. Cada año se recuerda con más cariño. Bajo tanta concentración como que perdíamos la noción de lo que estábamos haciendo. Eso pasaba porque todas éramos muy jóvenes. Cuando hice el gol, creí que el partido seguía. Pero el partido se cayó, la gente estaba eufórica y ahí recién, a los 10 segundos de haber anotado, asimile que éramos campeonas. Los días posteriores fueron una locura“, recordó la integrante de las “Marcianitas” en conversación con ADN TOP KIA.

Un título que, para Urrea, marcó la consolidación de Chile como una de las mejores selecciones de hockey patín en el circuito. “A nivel femenino somos potencia mundial. Desde 2006 agarramos paso firme. Somos podio siempre. Tenemos bastante medallas acumuladas. Ya son 3 de oro, 2 de plata y 2 de plata las que ha aportado. A nivel mundial, Chile está completamente consolidado, con jugadoras que no tienen nada que envidiarle a las europeas o las argentinas“.

En medio de ese recuerdo, el presente de la disciplina, aún fuera de los deportes que serán incluidos en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, tiene incómoda a Fernanda Urrea. “Lo encuentro deprimente, con la campaña que nosotros tenemos, que no se no den los espacios y 14 años después de haber ganado un título las chicas tengan que estar pidiendo que las propongan como deporte. Es desmotivante. A nivel escolar el hockey patín ha crecido una enormidad. No es como antes, que habian dos o tres clubes, y así y todo ganamos un mundial”, apuntó, apelando a las dificultades que han atravesado las hockistas.

“Siempre hemos tenido que luchar contra nuestras políticas deportivas. Salimos campeonas del mundo y el reconocimiento del Círculo de Periodistas Deportivos se lo dieron a Matías Fernández. Nuestros papás nos pagaron los pasajes para nuestro primer Mundial. Salimos campeonas y no nos quieren incluir en los Juegos Panamericanos para competir… y estoy segura que ahí el equipo o es oro o es plata“, sentenció Urrea.