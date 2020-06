“Pega, Martín, Pega”: A 40 años de la polémica pelea de Martín Vargas por el título mundial

Domingo 1 de junio de 1980, cinco de la mañana hora chilena y todo un país se instalaba frente al televisor a las 5:15 de la madrugada ¿La Razón? Martín Vargas al otro lado del Mundo, por cuarta vez disputaba la opción al título mundial del peso Mosca.

En frente el campeón defensor, el japonés Yoko Gushiken. El combate se llevó a cabo en el Gimnasio de la Prefectura en la ciudad de Kochi.

Ocho round estuvo arriba del ring el osornino, cayendo en más de una oportunidad y no tuvo resistencia para contrarrestar la zurda y velocidad del nipón. Derrota por nocaut técnico de Vargas en lo que fue su última oportunidad de quedarse con el cinturón del orbe.

El periodista especialista en boxeo, Eduardo Bruna conversó con ADN Deportes. Él acompañó la travesía del púgil nacional y desde luego, también estuvo en Japón. Sobre la preparación, el viaje y la pelea misma y todo lo que se comentó alrededor de este suceso, nos comentó el comunicador.

¿Cómo fue esa preparación de Martín Vargas de cara a este importante combate?

A esa pelea Martín llegó muy mal pero más que física, psicológicamente. Él venía combatiendo con un problema en los nudillos de las manos y tenía que inyectarse para disimular el dolor, pero llegó un momento en que no le hizo efecto. En la pelea con el venezolano Sierra, dos o tres meses antes de pelear ante Gushiken, por ahí por el tercer round Martín sintió un fuerte dolor tras meter una derecha y comenzó a pelear con una sola mano, ahí es estar con una desventaja tremenda y le dieron una paliza, terminó muy mal. Lo dieron ganador los jurados porque si perdía no podría haber disputado el título mundial. Lo otro, es que previo a esa pelea murió su entrenador quien era el único que lo podía controlar. Fue víctima de todas esas circunstancias para perder con Gushiken, más tarde.

Siempre se comentó todo lo extradeportivo que circuló alrededor de esa pelea…

Claro, la teoría de Martín que lo habrían drogado. Yo tengo muchas dudas, simplemente porque el equipo nacional estuvo al pendiente de la alimentación y de lo que bebía, siempre hubo alguien encima. Lo que si recuerdo es que cuando llegué al gimnasio, vi salir a Martín Vargas acompañado de la policía, corriendo y metiéndose rápidamente al baño y vomitó todo. Claro, en esas condiciones combatió ante Gushiken y puedes decir ‘le disputó ocho rounds’ pero en todos ellos perdió, la verdad es que arriba del ring, Martín fue un robot.

¿Por qué cree usted que Martín aún mantiene la teoría que lo habrían drogado?

La versión de Vargas salió después que se supo que un boxeador mexicano de apellido Flores y que fue a pelear el título mundial a Japón, fue drogado. Esa vez el manager de Yoko Gushiken, de apellido Kanehira, había sido descubierto drogando al mexicano. Pero como te dije, yo no creo que eso le pasó a Martín porque siempre estuvo todo muy vigilado. La verdad, es que no peleó Martín, se vio ante un rival superior por más que siempre haya tratado de mirar en menos a Gushiken y que no le podía ganar alguien tan malo, pero el japonés no tenía nada de malo. Se encontró con un puzzle que nunca pudo resolver simplemente.

¿Martín Vargas es el mejor boxeador chileno de la historia?

No. Por encima de él está Antonio Fernández “Fernandito”, los que saben de boxeo incluso antes que yo es unánime esa impresión que es el más grande. Arturo Godoy obviamente está por encima de Martín, piensa que llevó a Joe Lewis a una decisión dividida. El mismo Cardenio Ulloa que tuvo nocaut de pie a un campeón del mundo. ¿Cuál es la gracia de Martín? Que fue un ídolo y a los ídolos se les perdona todo. No le quito ni lo pongo a Martín, fue bueno y le ganó a tipos de gran calidad, también.

¿Cómo está el boxeo chileno en la actualidad?

Pocas veces ha estado más negro que ahora. El año pasado no se pudo hacer el campeonato amateur producto del estallido social, es ahí donde salen grandes figuras y ahora vamos para lo mismo, el futuro es más negro que nunca.

¿Cómo se levantaría el boxeo en Chile?

Solamente con la aparición de un ídolo y eso es muy difícil. Para levantar el boxeo chileno, necesitaríamos otro Martín Vargas.

El recuerdo de la pelea de Martín Vargas (quien no accedió a ser entrevistado, pero se encuentra bien de salud y confinado en su casa de Maipú) a cuarenta años, cuando todo Chile despertó y gritó “Pega Martín, pega”, pero nuevamente no pudo ser el mejor del Mundo.