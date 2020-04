Esteban Bustos por inactividad deportiva: “Hay un periodo de angustia y estrés bastante grande”

Esteban Bustos, destacado deportista del pentatlón nacional conversó con ADN Tu Otra Pasión sobre cómo ha lidiado con la cuarentena sus prácticas deportivas.

El joven chileno confesó que ha debido practicar nuevas disciplinas a lo largo de estas semanas. “Hay deportes que es imposible realizar, como la equitación. La natación es el deporte que más lamento no hacer porque es un deporte ingrato, donde hay mucha sensibilidad y nadar unos pocos días ya afecta tu rendimiento. Me he adaptado con el tiro, lo puedo practicar en casa porque es láser, no requiere munición. Estoy con clases online de esgrima mediante una aplicación, con mi entrenador, que me orienta cómo pegarle. Además, estoy haciendo bicicleta estática para mantener el cardio, mucho ejercicio de preparación fisica y ejercicios de kinesiología por mi lesión a la cadera”.

Sobre cómo es para un deportista tener que estar mucho tiempo alejados de los centros de entrenamientos, Bustos confesó que ha sido complicado, pero siempre hay herramientas. “Hay un periodo de angustia y estrés bastante grande. Nos reunimos con Panam Sports al respecto, donde muchos atletas daban su opinión al respecto, de cómo abordarlo. Nosotros estamos acostumbrados a mucho movimiento. Hay mucho por hacer, como el deporte en casa. Nada te lo impide, con elementos básicos se puede hacer una rutina muy buena. Me enfoco en actividad mañana y tarde, además de ver vídeos de mis competencias previas para ver las cosas que hice bien, lo que hice mal. Me imagino haciendo equitación, combates de esgrima, cosa de mantener la parte psicológica a raya”.

Además aseguró que con la postergación de los Juegos Olímpicos de Tokio, llegará de mejor manera a la competencia. “Yo tuve una fractura por estrés en la cadera, el femur, asi que los tiempos de recuperación me alcanzaban para llegar a Tokio un poco justo (en su programación original). No es lo ideal llegar a los Juegos saliendo de una lesión de esta magnitud, asi que me da mas tiempo para recuperarme bien y llevar la planificación original que tenia para este año y hacerla en 2021. Para mi la postergación de los Juegos fue un punto a favor, pero quería que ocurriera no por beneficio personal sino por la pandemia”.