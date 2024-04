Mucho antes de lo que se pensaba: científica da su estimación de cuándo podríamos encontrar vida extraterrestre

Lisa Kaltenegger, reconocida astrofísica y líder del Instituto Carl Sagan de la Universidad de Cornell, comparte un prometedor vaticinio: con el telescopio espacial James Webb, es posible que, en un futuro muy cercano, posiblemente en un par de años, anunciemos el descubrimiento de vida en otros planetas.

Como pionera en la búsqueda de vida extraterrestre, un área que fascina y provoca cuestionamientos sobre nuestra existencia en el cosmos, Kaltenegger ha destacado por su habilidad para detectar “bioseñales” o signos vitales, como el metano, en las atmósferas de exoplanetas distantes. Estas señales, que también incluyen la presencia de oxígeno, sugieren procesos biológicos que podrían ser similares a los de la Tierra.

En ese sentido, la astrofísica, autora del libro Alien Earths: Planet Hunting in the Cosmos (Tierras extraterrestres: a la caza de planetas en el cosmos), recientemente expresó a The Telegraph su convicción, apoyada en el uso del avanzado telescopio James Webb. Este instrumento, un salto cualitativo en la observación del espacio, permite a los científicos analizar con gran precisión la composición atmosférica de planetas lejanos. Según Kaltenegger, estamos en “una era dorada de exploración, con miles de mundos al alcance que ahora podemos investigar”.

Planetas alrededor de Trappist-1

Kaltenegger se muestra especialmente entusiasmada con los planetas alrededor de Trappist-1, una estrella enana roja ubicada a 40 años luz que se presume contiene agua y potencialmente vida. Descubierto en 2017, este sistema tiene varios planetas en la “zona habitable”, capaces de sostener agua líquida y, posiblemente, formas de vida.

“El telescopio espacial James Webb está observando estos planetas ahora mismo”, afirmó al medio británico. “Tenemos la oportunidad de detectar los gases en estos mundos. Y de averiguar si hay biofirmas en ellos en los próximos, digamos, cinco a diez años”.

Aunque el proceso requiere tiempo debido a las interferencias lumínicas de la estrella, ella mantiene la esperanza: “Si la vida está en todas partes, puede estar en ese sistema”, comentó. “Puede que necesitemos examinar 100 sistemas antes de encontrar vida, o quizás 1,000. Pero también podría ser que solo necesitemos observar uno”. Si tuviéramos tanta suerte, predijo, ese descubrimiento “podría ser dentro de un par de años”.

Supuestos avistamientos de ovnis

Frente a los recientes rumores y supuestos avistamientos de extraterrestres, Kaltenegger desestima las teorías populares sobre ovnis y visitas alienígenas, subrayando la importancia de un enfoque científico riguroso. En este sentido, critica las declaraciones de David Grusch, ex oficial de las Fuerzas Aéreas de EE. UU., quien afirmó haber encontrado evidencia de un programa gubernamental secreto para recuperar ovnis.

Al respecto, Kaltenegger señala que su libro fue escrito pensando en fomentar un escepticismo saludable entre el público. “Cuando veo eso [testimonios], sinceramente lo que pienso es: ‘Oh Dios, ojalá fuera verdad’. Sería mucho más fácil si tuviéramos extraterrestres viniendo aquí. Porque la búsqueda de la composición química, y del gas como biofirma, es difícil, incluso con los telescopios más grandes que tenemos”, aseguró.

Según declaró a The Telegraph, Kaltenegger espera “absolutamente” encontrar lo que busca a lo largo de su vida, destacando la incorporación de la inteligencia artificial a su campo, que podría ayudar, por ejemplo, en el reconocimiento de patrones.

Además, menciona el desarrollo de un nuevo telescopio espacial: el Observatorio de Mundos Habitables. Pero insiste: “creo que la ciencia es una hermosa red de ideas que se extiende a través del tiempo. Incluso si no podemos encontrarlo en mi vida, las ideas que reunimos, las cosas que ponemos en marcha son los peldaños que permitirán a las próximas generaciones hacerlo”.

Felipe Espinosa Wang con información de The Telegraph.