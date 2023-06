Detienen a pareja en San José de Maipo por presunto parricidio e inhumación ilegal de un bebé en una comunidad ecológica

El personal de la Policía de Investigaciones (PDI) comunicó la detención de una pareja por los delitos de parricidio e inhumación ilegal de un bebé en una comunidad ecológica ubicada en San José de Maipo, Región Metropolitana. Los detenidos, identificados como una mujer de 38 años y un hombre de 27 años, fueron aprehendidos luego de ser señalados como presuntos responsables de estos actos atroces.

El prefecto Jorge Abate, jefe de la Brigada de Homicidios Sur de la PDI, informó que los detenidos están siendo investigados por su presunta participación en los delitos de parricidio por omisión e inhumación ilegal. La investigación se inició a principios de este año, tras una denuncia presentada en la mencionada brigada, donde se informó sobre el fallecimiento de un menor de edad. Gracias a diversas diligencias e investigaciones, se pudo determinar con certeza el lugar donde se encontraron los restos del bebé.

El lugar del macabro hallazgo corresponde al interior del fundo El Tollo, en la comuna de San José de Maipo. El menor fue encontrado enterrado a una profundidad de 90 centímetros, en una parte de la comunidad autodenominada “Arcoiris”. Según el prefecto Abate, esta comunidad tiene la participación de varias personas en el sector y se caracteriza por atribuir todas sus acciones a la naturaleza y otros sistemas, lo que explica la ausencia de registros formales en instituciones públicas respecto a la gestación y posterior muerte del bebé.

La denuncia inicial fue presentada por un particular que notó la presencia de una mujer embarazada, pero luego de algunas semanas, esta ya no lo estaba. El hecho de que el testigo no hubiera visto al recién nacido despertó su sospecha. Tras la denuncia, la PDI pudo dar con la ubicación de los restos del bebé y presentó los antecedentes al Ministerio Público para dar continuidad a la investigación.

Detención y formalización

A medida que avancen las diligencias, se separarán los testigos, incluyendo algunos miembros de la comunidad “Arcoiris” y vecinos de la localidad, quienes proporcionarán información relevante para el caso. Como resultado, se pudo establecer la participación de seis personas en la investigación, y finalmente se preparó para acreditar la responsabilidad de los padres del recién nacido en los delitos mencionados.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la Justicia para su respectivo control de detención y posterior formalización. La investigación continúa en curso y no se descarta la posible participación de otras personas, tanto vinculadas a la comunidad “Arcoiris” como externas a ella. Las autoridades recalcaron la gravedad de los delitos cometidos y destacaron que se trata de un proceso en desarrollo que sigue avanzando.