“Bienvenido a Chile”: chofer de camión relata violento y frustrado robo de carne en Santiago

“Bienvenido a Chile”. Eso fue lo que le dijo un asaltante al chofer un transporte de carga de carne, mientras intentó frustradamente robar la mercancía durante la jornada de este jueves en la comuna de Santiago.

El hecho comenzó en las cercanías de calle San Alfonso con Centenario, en las cercanías de la autopista Ruta 78, en la comuna de Santiago. El camión pasaba por ahí cuando se le cruzaron dos automóviles, desde el que bajaron una cantidad indeterminada de desconocidos con armas de fuego.

Luego, bajaron del vehículo de gran tonelaje al conductor y a un peoneta, los subieron a uno de los dos autos usados para las emboscadas, los golpearon y luego los abandonaron en un punto de la comuna de Maipú.

¿Qué pasó con la carne? Intentaron abrir la carga, pero no lo lograron; tampoco encontraron la llave.

El chofer del camión lo contó así:

“Esta semana hemos tenido tres intentos de robo en la empresa, con el mismo modus operandi. Creemos que hay personas que se paran fuera de la empresa para capturar en el momento en que salimos nosotros y ver la mejor oportunidad para secuestrarnos. En esta oportunidad me tocó a mi. Eran menores de edad, eran chilenos. Me dijeron una frase que se me quedó marcada: cuando me quitaron la billetra, vieron que era venezolano y me dijeron: ‘Bienvenido a Chile’. Yo estaba con tres chilenos en el camión”.