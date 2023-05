Maipú: joven que fue baleado en la cabeza por negarse a bajar el volumen de la música está en riesgo vital

Un cruento ataque con arma de fuego fue el que se registró en horas de la madrugada de este viernes, en la comuna de Maipú, región Metropolitana, que dejó a un joven en riesgo vital tras ser baleado en la cabeza.

La situación ocurrió en la plaza que se encuentra ubicada en la intersección de las calles Canadá con Palenque. Según información preliminar, la víctima, de 25 años, fue objeto del disparo de un vecino, al que le habría molestado lo alto del volumen de la música que estaba escuchando.

De acuerdo a trascendidos, el joven que fue baleado se habría negado a bajar el volumen la música tras diversas peticiones de residentes del sector.

Luego del disparo, fue trasladado hasta el Hospital de Urgencias Asistencia Pública (HUAP, ex Posta Central), en Santiago Centro, donde se encuentra hospitalizado.

Personal de Carabineros llegó al sitio del suceso, pero por instrucción del fiscal de turno, la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) quedó a cargo de indagar lo ocurrido con el joven baleado en Maipú. En tanto, el atacante se encontraría prófugo.

“A mi me llamaron a las tres y tanto (de la mañana) y me avisan que le habían pegado a mi amigo. Estaba sentado acá en la plaza Canadá, salió un vecino encapuchado y le pegó un balazo. El gallo le pidió que bajara la música y le disparó. Mi amigo no hacía nada más, solo escuchaba música”, dijo una residente.