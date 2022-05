En horas de la mañana de este jueves se registró un cruento asalto en la comuna de Lampa, hacia el sector norte de la capital: desconocidos le robaron el furgón escolar a una conductora que llevaba a un grupo de menores al colegio.

El hecho ocurrió en calle Ignacio Serrano. Al momento de llevado a cabo el delito, adentro del furgón habían seis menores.

La tía Jeannette, como se identificó la conductora, se había detenido y bajado del vehículo para buscar a otro niño cuando dos sujetos se le acercan: uno la intimidó con un cuchillo y el otro la empujó.

“Lo único que atiné fue a decirles que me dejaran bajar a los niños, que se llevaran todo, pero que me dejaran bajar a los niños. Ahí la mamá que estaba recogiendo al niño abrió la puerta y metimos a los niños para adentro. Me dijeron: ‘Hasta aquí llegaste'”, contó la afectada.

Horas más tarde, los asaltantes colisionaron el vehículo colisionado con un motociclista, solo provocándole daños al furgón, que quedó ahí, en el sector de Estación Colina.

Carabineros investiga el hecho.