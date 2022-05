En horas de la mañana de este jueves un artefacto explosivo fue detonado en los exteriores de un edificio ocupado por el Círculo de Funcionarios en Retiro de Gendarmería, en calle José Toribio Medina, en Santiago Centro, región Metropolitana.

Se trataría de unn extintor con material adosado del tipo explosivo, el que emanó una importante cantidad de humo, sin lesionar personas ni tener víctimas fatales. No obstante lo anterior, la acción movilizó al Grupo de Operaciones Especiales (GOPE) de Carabineros.

De forma preliminar, las indagaciones apuntan a un extintor modificado como bomba artesanal.

Por instrucción del Ministerio Público, en particular de la Fiscalía Sur Metropolitana, que lleva los casos bomba, se ordenó reserva de la investigación. Pese a eso, ADN recogió el testimonio de un testigo del hecho, quien señaló: “Yo vi dos ciclistas que venían subiendo en José Toribio Medina. Doblaron en vía contraria, soltaron una bolsa, no sé si tenía explosivos de fuegos artificiales, y la bolsa explotó como a los 40 segundos. Los dos sujetos iban en bicicleta en tipo aro 24. No se les veía nada de cara, solo mascarilla. Explotó fuerte”.