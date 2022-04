Tras los hechos vandálicos ocurridos en horas de la mañana frente al Instituto Nacional Barros Arana (INBA), que implicaron la quema de un bus del Transantiago, el rector del centro educacional, Gonzalo Saavedra, conversó en la Pauta B, de radio ADN, sobre el trasfondo y planteó: “Esta es una situación que se arrastra hace años y solo ocurre en la comuna de Santiago. Claramente hay grupos de infiltrados, que vienen de afuera”.

Si bien cuestionó que los aproximadamente 15 encapuchados que motivaron el siniestro sean alumnos del colegio que encabeza (“la verdad es que no sabemos, pero lo más probable es que sí”), apuntó a la existencia de un “grupos de infiltrados, mujeres adultas, escolares que se infiltran y entran al colegio”.

El Instituto había suspendido sus clases hace dos semanas, luego de otro episodio de violencia que significó que 16 profesores solicitaran licencias médicas por consecuencias del tipo estrés o crisis de pánico. El lunes reciente fue que retomaron las actividades presenciales. “En este momento tengo 1.200 estudiantes que están adentro reflexionando. Pero esto (la violencia) se arrastra hace años, desde el 2016, 2017, von una violencia escalada”.

Los que estaban reflexionando durante el martes, señaló Saavedra, sí quieren estudiar. Los que no y que fueron autores del siniestro son un reflejo de algo más: “Esto responde a lo que estamos viviendo como sociedad. Aquí hay que ir al inicio de esto: tiene que ver con las familias. Es todo un círculo vicioso que se arrastra por años. Los papás tienen que salir a trabajar, no ven a sus hijos, llenan vacíos y para algunos esto es adrenalínico. Estos se adhieren a los grupos. Como no tienen nada que perder, actúan”.

“No tenemos las herramientas. Nosotros somos profesores, no policías, ni investigadores. Tenemos una comunidad quebrada, triste. Es el INBA, 120 años de historia, un colegio emblemático, queremos seguir avanzando, pero lamentablemente tenemos este grupo de muchachos que reacciona de esta manera”, agregó.

En este episodio en particular, el rector identificó a “dos anarquistas que no quieren nada; he intentado hablar con ellos muchas veces”. Podrían haber sido ellos, quizás, quienes dejaron en los alrededores de las ruinas del bus un panfleto que decía: “Prisioneros en guerra social a la calle. (…) Validamos y celebramos la hermosa violencia”. Los firmantes eran solo dos letras: LP.

“La semana pasada hicimos una asamblea con profesores, apoderados, con la comunidad, para ver cómo resolvemos esto. La educación pública en Santiago tenemos muchos niños en situación de calle, sobre todo los liceos. Hay corrientes de profesores y trabajadores que indican que la ley de inclusión del 2014 mató la educación pública, porque finalmente mató la selección. A mi personalmente no me gusta la selección, pero tengo la convicción que si estás en un lugar con gente de bien, serás gente de bien; si estás con gente que buscas destruir, querrás destruir. Si seguimos normalizando esto, ¿qué hago? El problema lo peloteo (…) Algo les pasa (a los estudiantes y su rabia), por algo reaccionan de esta manera. Algo les pasa, o algo les pasó”, problematizó.

Hacia el final de la conversación, el rector concluyó que “esto tiene que ver con la rebelión contra la autoridad”: “En una acción siempre hay culpables y responsables. Esto no puede seguir ocurriendo. Llevamos 30 años reflexionando. ¿Cuándo pasamos a la acción? Aquí se requiere una acción pedagógica, una acción de amor. Tuvimos tres cursos nuevos este año. La gente sigue confiando en la educación pública. A lo mejor en vez de ocuparnos por quienes no quieren, preocupémonos por quienes sí quieren. Por favor, ayúdennos”.