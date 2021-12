Una bomba explotó en el frontis de la Dirección Nacional de Gendarmería

Una bomba explotó a eso de las 03:00 de este lunes en el frontis de la Dirección Nacional de Gendarmería, en calle Rosas 1264, casi esquina con Teatinos, en el centro de la comuna de Santiago.

La explosión tuvo un efecto en los ventanales del mismo inmueble, los que resultaron quebrados.

Tras la detonación, y luego de recibida la información por parte de Carabineros, llegó hasta el lugar el Grupo de Operaciones Especiales (GOPE). Un testigo, Rodrigo Hurtado, quien trabaja como guardia en un edificio cercano, contó más de los hechos:

“Más que nada se escuchó la explosión. Me percaté de la explosión y empecé a revisar las cámaras. Fue un remezón fuerte, vi los vecinos salir desde ahí después. No tenemos explicación. Carabineros no ha dicho nada. Estamos preocupados igual. Nos alejaron del sector. Antes de la explosión, estuvo todo tranquilo. No sabría decirle si fue un auto o una persona”.

Por orden de la Fiscalía se determinó no revelar los avances de las pesquisas. Con todo, las mismas indagaciones resultaron con el cierre de calle Rosas, entre Morandé y Teatinos. El corte durará varias horas.