Café con piernas fue sorprendido funcionando sin medidas sanitarias en Santiago Centro

Un café con piernas fue sorprendido funcionando sin las medidas sanitarias en Santiago Centro, el cual dejó 15 personas detenidas.

Según información policial, al interior del local se infringieron las normas sanitarias en el actual contexto de la pandemia puesto que no había distancia física, las personas no usaban mascarillas y no portaban pase de movilidad.

Hasta el local de nombre “Paraíso”, en la galería ubicada en Merced con Estado, llegó carabineros ante denuncias, encontrando gente bailando al interior del recinto.

En total, la policía detuvo a 15 personas en café con piernas: siete clientes, dos administrativos y seis trabajadoras, todos por infringir el artículo 318 del código sanitario.

Más detalles del funcionamiento de café con piernas

El teniente Richard Cid entregó más información de lo sucedido, señalando que los 15 detenidos al interior del café con piernas fueron trasladados hasta la 1a Comisaría de Santiago. “Con la finalidad de fiscalizar los aforos permitidos en el plan Paso a Paso, concurrimos a un café ubicado en calle Merced, en las cercanías de calle Estado, donde se realizan espectáculos de baile“, señaló.

“Al interior se encontraban trabajadoras, clientes y administradores que hacían un total de 15 personas, que no usaban mascarillas, no existía distanciamiento social y no portaban pase de movilidad, por eso todas las personas fueron conducidas hasta la 1ª Comisaría“, afirmó el uniformado.