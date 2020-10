Portonazo terminó con la víctima fallecida en Peñalolén

Con una mujer fallecida terminó un portonazo ocurrido durante la tarde de este jueves en la comuna de Peñalolén, mientras todavía no se da con los autores del hecho.

Según indicó el capitán Danilo Vauhnik, oficial de ronda de la Prefectura Oriente de Carabineros, todo ocurrió cuando la víctima llegó a su hogar, donde fue abordada por dos sujetos que tenían armas blancas, los que la atacaron para robarle el vehículo.

Al oponer resistencia, los desconocidos la hirieron, escapando del lugar. La mujer fue trasladada en estado grave hasta un centro asistencial donde finalmente murió producto de las heridas.

Carabineros, llamó a las personas a no poner en riesgo sus vidas y llamar a la policía uniformada ante un hecho de estas características. “hacemos presente a las víctimas y a los vecinos que no pongan en riesgo sus vidas, que acudan a Carabineros y nosotros realizar los procedimientos y llegar a los lugares que corresponda para ustedes no poner en peligro sus vidas“, puntualizó el oficial Vauhnik.