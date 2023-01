El día en que Pelé fue velado, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, le pidió a todos los países del mundo que pongan el nombre de “O Rei” en un estadio. Cabo Verde fue el primer lugar del planeta en cumplir con esta petición y, ahora, Colombia hace lo propio en Sudamérica.

En la ciudad colombiana de Villavicencio acaban de nombrar como Bello Horizonte “Rey Pelé” a uno de los estadios más emblemáticos de la zona.

La noticia fue entregada por su propio gobernador, Juan Guillermo Zuluaga. “Desde el llano colombiano le anunciamos al mundo que nuestro hermoso estadio en Villavicencio, se llamará Bello Horizonte “Rey Pelé”. Las futuras generaciones deben conocer quien fue este ícono del fútbol mundial”, señaló el líder político a través de sus redes sociales.

Desde la FIFA reaccionaron ante el anuncio y agradecieron el gesto. “Gracias, Juan Guillermo Zuluaga y al gobierno del departamento del Meta, por este hermoso homenaje al eterno Rey Pelé”, indicó Gianni Infantino mediante un comunicado oficial que publicó el organismo.

🇨🇻 Estádio Pelé

🇨🇴 Bello Horizonte Rey Pelé

Stadiums in Cabo Verde and Colombia will be renamed in honour of Pelé.

— FIFA (@FIFAcom) January 5, 2023