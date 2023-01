Comienza el velorio de Pelé: hinchas llegan al estadio del Santos para despedir a la leyenda brasileña

Brasil inicia el 2023 despidiendo a Edson Arantes do Nascimento, conocido mundialmente como Pelé, quien falleció a sus 82 años el pasado 29 de diciembre.

Este lunes 2 de enero comienza el velorio de “O Rei” en la ciudad de Santos, lugar en donde brilló con el club que lleva el mismo nombre. El emotivo momento se lleva a cabo en el Estadio Vila Belmiro, recinto que recibirá a familiares, amigos, autoridades y cientos de hinchas que le dirán adiós al exfutbolista.

Durante esta jornada, ADN Deportes acudió al reducto deportivo y registró la llegada de varios fanáticos, quienes en su mayoría visten las camisetas del Santos y de la selección brasileña. Entre banderazos y cánticos, los seguidores de Pelé se hicieron sentir a las afueras del estadio.

En cuanto a lo que ocurre al interior del Vila Belmiro, en el centro de la cancha hay sillas y un techo instalado para que las personas se acerquen al ataúd que contiene el cuerpo de Edson Arantes do Nascimento.

El tres veces campeón del mundo con Brasil será velado por 24 horas, desde las 10 a.m. de este lunes hasta las 10 a.m. del martes 3 de enero. Posteriormente, sus restos serán trasladados por lugares emblemáticos de la zona, para luego dirigirse al cementerio Memorial Necrópolis Ecuménica, donde descansará junto a familiares.

Así se vive el velorio de Pelé en Santos