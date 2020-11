“Pequeñas historias de amor”: Tres cortometrajes sobre parejas en cuarentena en el nuevo estreno del Nescafé de las Artes

Pequeñas historias de amor (Amor en tiempos de pandemia) es el nombre del nuevo montaje del Teatro Nescafé de las Artes, que se estrenará vía streaming este jueves 19 de noviembre. Se trata de tres cortometrajes con disímiles historias de parejas en contexto de pandemia, con un elenco de figuras como Geraldine Neary, Pedro Fontaine, Emilia Noguera, Gabriel Cañas, Paola Volpato y Felipe Castro.

Uno de estos cortometrajes está dirigido por la dupla de Dayana Amigo y Paola Volpato. Fue Dayana quien expresó en Ciudadano ADN que “el proyecto lo hicimos pensando en una obra de teatro. Se van haciendo lenguajes nuevos con esto de estar encerrados, y están resultando cosas muy novedosas. Estamos muy motivados”.

Cada uno de los actores, algunos en pareja y otros solteros, pusieron de sus propias vivencias para crear estas historias. “En los ensayos cada uno puso su experiencia personal. La Pao que vive con Felipe y les ha tocado trabajar juntos, la Emilia que tiene dos niñitas chicas y ha escrito más que nunca, yo que vivo sola con un perrito y pasé de estar ocupada 24/7 a estar encerrada inventándome cosas que hacer. A todos nos tocó vivir cosas importantes”. Y esa cotidianidad está presente en la obra.

Se trata de la primera experiencia de Dayana Amigo en dirección, un rol en el que, confiesa, no se proyectaba. “Me encantaría dirigir. Aquí nos tiramos a la piscina. Menos mal que con la Pao teníamos una visión parecida, porque cuando dirigen dos hay que ponerse de acuerdo, y también escuchar las propuestas de los actores. Pero cuando leí el guión, lo primero que se puso en mi cabeza fue ‘qué ganas de actuar esto’. Y después me sorprendió todo. No me había visto nunca en ese lugar”.

El teatro por streaming se vuelve una alternativa ante el cierre de las salas, producto de la pandemia. “Ha sido muy duro. Uno tiene relación con muchos compañeros. Muchos se quedaron sin trabajo, las sonidistas, los maquilladores, los utileros, los que cortan las entradas. Es una cantidad de gente impactante que se ha visto golpeada con esto. No tenemos apoyo del Estado, hay un descuido por la parte artística que es triste. Mucha gente ha tenido que reinventarse, pero no en lo suyo. Nuestro sonidista empezó a hacer pan con su señora”, contó.

Sin embargo, le parece que el teatro por Zoom “también es un poco forzado, porque el teatro es un acto colectivo. Estamos todos en el escenario, te miras a los ojos, tocas al compañero, los sentimientos son reales. El teatro es salvar al compañero. Y por Zoom estás solo en tu casa”.

Dayana aprovechó de hacer un llamado “a la ministra de cultura, al Estado, a alguien, que nos ampare, por favor. Yo no tengo hijos, soy una privilegiada, pero hay gente que lo está pasando muy mal. Es terrible el escenario”.

Y frente al proceso de escritura de la Nueva Constitución, Dayana prefirió no sugerir nombres de la cultura que podrían ser constituyentes, sin embargo, expresó que “deberían ser gente del mundo teatral real, que sabe las carencias y la importancia que tiene. Hay que haber pasado por esto”.

“Pequeñas historias de amor (Amor en tiempos de pandemia)” estará en cartelera desde el 19 al 22 de noviembre. Las entradas están a la venta en el sistema Ticketek. “Son historias súper bonitas. Se van a ver súper comprometidos y representados”, finalizó la actriz.