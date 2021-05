Un regalo para sus fans: Linkin Park compartió documental de 40 minutos de manera gratuita

Este martes, Linkin Park compartió su documental The Making of Minutes to Midnight de manera gratuita en YouTube.

Con el lanzamiento de esta producción, la banda estadounidense marca el aniversario número 14 de dicho álbum.

El documental fue lanzado inicial como un DVD, como parte de la edición especial de Minutes to Midnight.

Sin embargo, ahora quisieron compartirlo de manera gratuito para todos sus fanáticos y fanáticas.