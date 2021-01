Eminem reveló que la sobredosis que sufrió en 2009 lo obligó a aprender a rapear nuevamente

En una entrevista con Sirius XM, Eminem se refirió a la sobredosis de pastillas que sufrió en 2007, la que casi lo lleva a la muerte.

En la conversación, el rapero contó que tras ese incidente tuvo que volver a aprender a “rapear” para grabar el álbum Relapse, de 2009.

Hablando sobre su nueva tema “Zeus”, donde se disculpa con Rihanna por hacer una rima que hacía alusión a la golpiza que sufrió por parte de Chris Brown, Eminem aseguró que no recuerda ni cómo ni cuándo creó esa estrofa.

“Los esquemas de la rima no me suenan familiares”, dijo, agregando que “también me sorprendió. Estaba ‘¿qué diablos, dije eso?’. Lo dije pero me equivoqué en lo que dije. Fui estúpido”.

En esas rimas, Eminem dice algo como “por supuesto que estoy del lado de Chris Brown / también golpearía a una mujer si me pica el pene“.

El músico también aprovechó la entrevista para hacer una disculpa más directa a Rihanna: “Debería haberlo pensado mejor. Como dije, es una de esas cosas que ni recuerdo haber grabado, pero grabo muchas canciones. A veces es difícil”.