Denisse Malebran por regreso a los escenarios: “El hecho de estar frente al publico lo cambia todo”

El regreso del mundo del arte y la música tras la emergencia sanitaria ha sido tardío, pero Denisse Malebran, la vocalista de Saiko, volverá a los escenarios de manera presencial después de meses de encierro y conciertos virtuales. “Será con todos los resguardos correspondientes, pero ya el hecho de estar frente al publico lo cambia todo“, declaró la cantante a Ciudadano ADN, sobre su “Último show” junto a su banda.

Durante los 6 meses de encierro, Denisse realizó conciertos por streaming y aseguró que “estuvieron súper bien, porque se conectaron personas que nunca habían tenido la posibilidad de estar viendo un show“. Pero, “no hay como tener público, esa adrenalina“.

Frente a la posibilidad de hacer conciertos en el verano, declaró que “la verdad, es que no me he hecho ninguna expectativa, no quiero siquiera pensar que vamos a tener agenda abierta, porque no sabemos lo que va a pasar“, comentó.

Además de que es “lógico pensar que van a volver a ver mayores restricciones, me hubiera encantado tocar en el verano como lo hicimos por más de 20 años, pero yo lo veo bien difícil“, porque “no tengo ninguna señal por parte de las autoridades”.

Volviendo con el “Último show” , el cual se realizará el 12 de diciembre, en el escenario del Club Chocolate, Denisse Malebram comentó que “va a ser con mesitas de una separación de hartos espacios”, con una cantidad máxima de 25 personas.

Pero, de igual manera, el show será transmitido a través de la plataforma Passline.