Myriam Hernández y reconocimiento a la trayectoria en Premios Musa: “Llega a energizarme, a darme ganas de seguir con lo mío, siempre con más fuerza”

El viernes 4 de diciembre se llevará a cabo la primera edición de los Premios Musa, el nuevo evento dedicado a reconocer lo mejor de la música. Durante esa jornada se realizará un homenaje a la trayectoria de Myriam Hernández, que este año celebra 30 años de carrera internacional.

Para saber sus impresiones tras este premio y sus nuevos proyectos musicales, Ciudadano ADN conversó con la cantante. “Me emocioné mucho porque hemos vivido un año tan complicado”, abrió comentando.

A lo que aseguró que “este premio llega a energizarme, a darme ganas de seguir con lo mío, siempre con más fuerza”, además de agradecer que esté “recibiendo en vida” el galardón.

Riéndose de que comenzó a ser reconocida por la trayectoria, recordó que desde que “tenía cuatro años y aspiraba a convertirme en una cantante, mi sueño era ése. Cuando yo me miraba al espejo con el cepillo de pelo o de dientes, yo me imaginaba una cámara de televisión, cantando con una banda de verdad, con micrófono real. Y ese sueño se cumplió, se escuchó. Se cumplió gracias al público. Me he mantenido hasta ahora”.

Del mismo modo, comentó lo “difícil de mantener” del cariño del público, “porque uno tiene que siempre estar creando, manteniéndose vigente, armando nuevas cosas dentro de lo mismo que tú haces habitualmente. Es decir, yo no voy a dedicarme a cantar reggaetón, por ejemplo, pero sí hice guiños al trap”.

En relación a la música actual, Myriam analizó que, hoy en día, “la plataforma musical se la toman las mujeres y con mucha fuerza. Entonces a mí me da mucho gusto ver, por ejemplo, reconocimiento a toda la carrera que ha ido haciendo Mon Laferte, o Cami, que está nominada al Grammy Anglo“.

“Un susto horrible”

Dentro de la entrevista también conversaron sobre el marido de Myriam, Jorge Saint-Jean, quien durante estos meses sufrió un infarto al corazón. “Vivimos un susto horrible”, aseguró.

De esta manera, narró que “yo me iba justo a grabar Yo Soy, y entonces lo veo y estaba como rojo. Y yo le digo ‘¿Qué te pasa?’ Y me dice ‘No, no me siento muy bien'”, a lo que la cantante le pidió que fueran a la clínica porque tenía un fuerte dolor en la mandíbula.

Así, Jorge fue a la clínica y ella se fue a grabar, donde “llegando me dicen que tuvo un infarto. Me devolví llorando, obviamente, pidiéndole a Dios. Llego a la clínica, lo estaban operando y gracias a Dios sale el doctor y me dice que está todo bien, que resultó bien, pero que fue crucial el tiempo”.

Finalmente, la cantante aconsejó tener en cuenta síntomas no típicos de un infarto, como dolores de mandíbula, más allá de las típicas señales como el dolor de brazo.